Francouzský kněz podezřelý ze sexuálního zneužívání mladistvých se oběsil

Ve Francii spáchal sebevraždu 38letý kněz vyšetřovaný kvůli podezření se sexuálního násilí vůči nezletilcům mladším 15 let. Byl nalezen oběšený na své faře ve městě Gien v departmentu Loiret, sdělily orléanské biskupství a prokuratura města Montargis. "Je to moment tragické zkoušky a utrpení," řekl novinářům orléanský biskup Jacques Blaquart. Podle něj byli farníci svědky "nevhodného chování vůči adolescentům ve věku 13 a 14 let", zejména "fyzické blízkosti" a nepatřičného chování vůči dívce, kterou několikrát držel v náruči a vozil automobilem. Prokurátor z Montargis potvrdil, že vůči knězi bylo 21. září zahájeno předběžné vyšetřování kvůli "podezření ze sexuálního násilí vůči nezletilým".