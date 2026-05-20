20. 5. Zbyšek
Francouzský expremiér Philippe čelí vyšetřování kvůli obvinění ze zpronevěry

ČTK

Francouzští vyšetřovatelé prověřují podezření ze zpronevěry veřejných prostředků v případě prezidentského kandidáta a starosty města Le Havre Édouarda Philippa. Podle prokuratury kauza souvisí s přidělením zakázky na provoz digitálního centra v roce 2020 organizaci vedené jeho zástupcem.

Édouard PhilippeFoto: Reuters
Pětapadesátiletý centrista, bývalý premiér a jeden z hlavních favoritů nadcházejících prezidentských voleb v roce 2027 obvinění odmítá. Jeho tým uvedl, že Philippe vzal vyšetřování na vědomí a je připraven klidně odpovědět na otázky justice, jak to dělal vždy. Jeho právník se k věci odmítl vyjádřit.

Národní finanční prokuratura tento měsíc zahájila vyšetřování kvůli podezření ze zpronevěry veřejných prostředků, protekce, nezákonného střetu zájmů a vydírání. Podnět podala bývalá vysoce postavená úřednice radnice, která tvrdí, že při zadávání zakázky mohl vzniknout střet zájmů.

Zakázku na provoz digitálního centra získalo v červenci 2020 sdružení LH French Tech, které vzniklo v tomtéž měsíci a vedl ho Philippův zástupce. Sdružení mělo podle dohody v následujících letech obdržet více než dva miliony eur (zhruba 48,6 milionu Kč) na podporu digitálních inovací.

Bývalá úřednice tvrdí, že dohoda umožnila starostovi a jeho zástupci získat kontrolu nad značnými finančními prostředky. Francouzská ombudsmanka jí loni přiznala status whistleblowera, tedy oznamovatele nekalých praktik, což Philippe odmítl uznat. Úřednice rovněž uvedla, že poté, co podala podnět, čelila šikaně a její pracovní smlouva na období 2020 až 2023 nebyla prodloužena.

Philippe stál v čele francouzské vlády v letech 2017 až 2020 a nyní vede centristickou stranu Horizons. Podle průzkumů by mohl v prezidentských volbách uspět i proti kandidátovi krajní pravice.

Lídryně krajně pravicového Národního sdružení Marine Le Penová zvažuje čtvrtou kandidaturu na prezidentku. V červenci by jí však odvolací soud mohl zakázat výkon veřejných funkcí v souvislosti s jinou kauzou údajného fiktivního zaměstnávání asistentů v Evropském parlamentu. V takovém případě by ji mohl nahradit její spojenec Jordan Bardella. Evropská prokuratura navíc v květnu zahájila šetření kvůli možnému zneužití unijních prostředků v Bardellův prospěch.

K roční míře inflace v Evropské unii nejvíce přispěly služby, které k celkovému číslu přidaly 1,81 procentního bodu. Foto je ilustrační.
Inflace v Evropské unie mírně roste. Jak je na tom Česko?

Míra inflace v Evropské unii se v dubnu zvýšila na 3,2 procenta z březnového tempa 2,8 procenta. K růstu přispěly zejména služby a potraviny, uvedl ve středeční zpřesněné zprávě unijní statistický úřad Eurostat. V Česku růst inflace zrychlil z 1,5 procenta na 2,1 procenta.

ŽIVĚ Senát chce Trumpovi bez souhlasu Kongresu zabránit ve vedení války s Íránem

Americký Senát v úterý večer postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích, která by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Donald Trump neměl souhlas Kongresu. Jde o ojedinělou výtku směrovanou republikánskému šéfovi Bílého domu s tím, jak čím dál víc jeho spolustraníků v Kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu, který se vleče už téměř tři měsíce.

