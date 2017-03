Francouzského prezidentského kandidáta Fillona začala vyšetřovat policie. Odstoupit ale nechce

před 26 minutami

Prezidentského kandidáta francouzské pravice Francoise Fillona začala formálně vyšetřovat policie kvůli podezření z korupce. Uvedla to agentura Reuters. Podezření z nelegálního zaměstnávání manželky a dětí i možného přijímání úplatků v podobě drahých obleků výrazně ovlivnilo Fillonovu předvolební kampaň. Třiašedesátiletý bývalý francouzský premiér by podle posledních průzkumů nepostoupil do druhého kola prezidentských voleb. Ty se ve Francii konají na přelomu dubna a května.

Tento krok je předzvěstí i oficiálního obvinění, prohlásila šéfka jeho volební kampaně.

Podle ní se Fillon sám z vlastní vůle setkal v úterý dopoledne s francouzskými vyšetřovateli. Udělal to den před původně oznámenou schůzkou, aby se vyhnul pozornosti médií, dodala jeho mluvčí.

Třiašedesátiletý bývalý francouzský premiér by podle posledních průzkumů získal v prvním kole prezidentských voleb, které se koná 23. dubna, kolem 20 procent hlasů.

To by mu ale nestačilo k postupu do druhého kola prezidentského klání, které se bude ve Francii konat 7. května.

