před 1 hodinou

Francouzské zámořské území Nová Kaledonie bude v listopadu v referendu rozhodovat o nezávislosti tohoto tichomořského souostroví. Podle agentury AFP se na tom usnesli novokaledonští poslanci. Hlasování se má konat 4. listopadu. Souostroví by se mohlo stát prvním územím, které se od 80. let minulého století od Francie oddělí. Završit by se tak měl tři desítky let trvající proces, na kterém se dohodla Paříž s místními představiteli v roce 1988 po krvavých nepokojích. Vyhlášení nezávislosti by nicméně mohlo vést k napětí a střetům mezi domorodými Kanaky a silně pravicovými etnickými Evropany, kteří na souostroví žijí.

autor: ČTK | před 1 hodinou