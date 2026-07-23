Francouzské úřady kvůli požáru u Bordeaux evakuovaly téměř 12 tisíc lidí

Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovaly 10 tisíc turistů a asi 1000 obyvatel. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na prohlášení departementu Gironde z čtvrtečního rána.
Server regionálních rozhlasových stanic ici.fr s odvoláním na své zdroje uvedl, že evakuovaných je celkem takřka 12 tisíc a že požár u obce Saumos západně od Bordeaux se rozšířil na více než 2000 hektarů. Portál departementu je v současné době nedostupný.
Opustit svá ubytování museli turisté z osmi rekreačních středisek a tří kempů a místní obyvatelé z třech dalších míst, uvedla DPA. S jejich odchodem pomáhalo četnictvo. Podle prefektury nebyl nikdo zraněn. Asi čtvrtina rekreantů již nalezla dočasné ubytování v okolních letoviscích.
Ve středu kolem poledne vypukl požár v obci Saumos, který se rychle rozšířil na jihozápad. Plameny se mezitím dostaly k obcím Le Porge a Lège Cap-Ferret. Právě těchto míst se podle ici.fr evakuace týkala. Poslední jmenovaná obec leží těsně u pobřeží u obce Arès.
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