Francouzské Národní frontě chybějí peníze. Le Penová si musela říct o půjčku otci

Krajně pravicová strana Národní fronta má dlouhodobé potíže s financováním. Francouzské banky jí totiž odmítají půjčit. Úvěr, kterým zaplatí prezidentskou kampaň Marine Le Penové, nakonec straně poskytl až její zakladatel Jean-Marie Le Pen. Otec současné šéfky partaje přitom se svou dcerou nemá vůbec dobré vztahy. Kvůli jeho rasistickým výrokům se od něj dcera distancovala. Sám Le Pen se ale už před časem nechal slyšet, že jasně rozlišuje mezi svým osobním vztahem s dcerou a potřebou zajistit straně financování.

Paříž – Do voleb nového francouzského prezidenta už chybí jen čtvrt roku. A přesně za měsíc jedna z hlavních favoritek, šéfka francouzské krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová, spustí svoji kampaň.

Na ni málem neměla dostatek peněz, protože francouzské banky jí odmítaly půjčit. Nakonec však získala úvěr od fondu, který ovládá její otec a někdejší zakladatel strany Jean-Marie Le Pen.

Jejich vztahy jsou přitom dlouhodobě na bodu mrazu. Le Pen nechvalně proslul svými rasistickými a antisemitskými výroky. Šéfka Národní fronty se od něj distancuje, protože se obává, že jeho slova by mohla stranu i její kandidaturu poškodit.

Jak píše například francouzský deník Le Parisien, Le Penová by nejraději "za sebou a svým otcem definitivně spálila mosty".

Sám Le Pen se ale už před časem nechal slyšet, že jasně rozlišuje mezi svým osobním vztahem s dcerou a potřebou zajistit straně financování.

Francouzské banky populistům nepůjčí

Krajně pravicová Národní fronta má dlouhodobě potíže s financováním. Nejenže jí odmítají půjčit francouzské banky, ale zatím neuspěla ani u amerických či britských peněžních ústavů, na které se obrátila.

Rázné "non" francouzských bank se zástupcům Národní fronty nelíbí. Ostře je kritizuje například vysoce postavený člen strany Florian Philippot. Ten se dokonce nechal slyšet, že by se ve Francii měl prosadit zákon, který by banky donutil půjčovat politickým stranám, popisuje list Financial Times.

V září 2014 strana získala celkem 9,4 milionu eur (zhruba 250 milionů korun) od První česko-ruské banky. Jenže banka loni přišla o licenci.

"Její pád byl pro nás tvrdou ranou," přiznal v rozhovoru pro agenturu Bloomberg pokladník Národní fronty Wallerand de Saint-Just. "Od té doby nemáme žádné zvláštní vztahy s ruskými bankovními ústavy," tvrdí.

Podle ruského deníku Kommersant navíc začala tamní Agentura pro pojištění vkladů (ASB) koncem roku 2016 půjčku od První česko-ruské banky po francouzské Národní frontě vymáhat zpět, pravděpodobně kvůli nesplácení nebo opožďování splátek.

Dvě velké kampaně

Národní fronta se tak dostala do finanční tísně, a to v době, kdy ji čekají dvě velké předvolební kampaně. Letos se ve Francii konají nejen prezidentské, ale i parlamentní volby.

Strana očekává, že na kampaně letos vydá 29 milionů eur, tedy v přepočtu 783 milionů korun. Z toho by 12 milionů eur mělo padnout na prezidentskou kampaň, zbylých 17 milionů na parlamentní volby, vypočítává list Le Parisien.

Le Penová se tak kvůli nedostatku peněz dostala do slepé uličky, odkud jí nakonec pomohl její otec. Ten jí prostřednictvím svého fondu Cotelec, který získává peníze od různých sponzorů a dárců, půjčil šest milionů eur (zhruba 160 milionů korun).

Právě fond Cotelec už několikrát straně půjčil, vždy se ale jednalo o menší částky. Že od něj strana získala nový úvěr, připustil Le Pen loni na podzim. Vedení partaje to ale až dosud odmítalo potvrdit.

Podle francouzských médií ale ani tato půjčka nebude populistické straně stačit.

Národní fronta je schopna pokrýt jen financování prezidentské kampaně Le Penové a na kampaň před hlasováním do Národního shromáždění zatím nemá peníze. Podle svého generálního tajemníka Nicolase Baye se strana nadále pokouší získat nové úvěry.

autor: Simone Radačičová