Zahraničí

Francouzská vláda ustála hlasování o nedůvěře, nyní ji čeká bitva o rozpočet

ČTK

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, a jeho kabinet se tak v příštích dnech může soustředit na vyřešení rozpočtového provizoria.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu
Francouzský premiér Sébastien Lecornu.Foto: Reuters
Samostatné návrhy na vyslovení nedůvěry předložily krajně levicová Nepodrobená Francie (LFI) i krajně pravicové Národní sdružení (RN) na protest proti schválení obchodní dohody mezi EU a jihoamerickým blokem Mercosur. Informovala o tom agentura Reuters.

Státy Evropské unie minulý týden přes nesouhlas Francie a dalších čtyř členských zemí kvalifikovanou většinou schválily přijetí 25 let připravované dohody s Argentinou, Brazílií, Paraguayí, Uruguayí a Bolívií. Strany RN a LFI francouzskou vládu viní, že neudělala dost pro to, aby ji zablokovala.

V úterý na protest proti dohodě blokovalo na 350 traktorů provoz v ulicích Paříže, včetně prostranství před Národním shromážděním, dolní komorou parlamentu. Dnes nad ránem traktoristé metropoli opustili poté, co jim Lecornu přislíbil ústupky ze strany vlády.

Opoziční Socialistická strana vyloučila svou podporu návrhům na vyslovení nedůvěry menšinové vládě a také konzervativní Republikáni prohlásili, že nebudou hlasovat proti vládě, jen aby ji trestali za dohodu s Mercosurem. V důsledku toho byly oba návrhy zamítnuty.

Francouzský parlament před Vánoci po dvou a půl měsících debat o podobě rozpočtu přijal zvláštní zákon, který umožňuje provizorní financování státu. V debatě o přijetí řádného rozpočtu na rok 2026 pak poslanci pokračují tento měsíc. Francie má v současnosti nejvyšší schodek veřejných financí ze zemí eurozóny.

Lecornu dnes poslancům řekl, že čas strávený diskusemi o vyslovení nedůvěry jen dále zdržel debatu o rozpočtu na letošní rok, na niž by se měli politici podle něj spíše soustředit. "Chováte se jako odstřelovači, kteří číhají v záloze a střílejí exekutivu do zad právě v okamžiku, kdy musíme čelit svárům na mezinárodní scéně," poznamenal též francouzský premiér.

