před 55 minutami

101letá žena si spletla Merkelovou s první dámou Francie. | Video: FranceInfo | 01:04

Německá kancléřka Angela Merkelová se o víkendu na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zúčastnila odhalení pamětní desky ke 100. výročí od konce první světové války. Místní žena, které je podle francouzských médií 101 let, se s nimi pozdravila a Angelu Merkelovou při tom zaměnila s první dámou Francie Brigitte Macronovou. Německá kancléřka se pokusila uvést věc na pravou míru, ale stará žena s ní dál nesouhlasila. Merkelová proto nakonec přešla do francouzštiny. "Jsem kancléřka Německo," řekla v překladu. Ať už tomu stařenka rozuměla, či ne, odpověděla: "To je fantastické!"