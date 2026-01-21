Přeskočit na obsah
Benative
21. 1. Běla
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Francouzská policie poprvé zakročila proti pašerákům migrantů přímo na moři

ČTK

Francouzské bezpečnostní složky podle serveru BBC poprvé zakročily přímo na moři proti pašerákům migrantů v Lamanšském průlivu. Při zásahu zadržely jeden člun i s posádkou.

Migranti na Lampeduse
Migranti na LampeduseFoto: Jan Langer
Reklama

Policie mohla dříve zasahovat pouze na břehu, v reakci na nové taktiky pašeráků a na nátlak Londýna ale změnila Paříž na konci loňského listopadu pokyny. Proti plavidlům mohou bezpečnostní síly zasáhnout pouze předtím, než se migranti nalodí.

Plavidlo zadržela policie v sobotu na řece Aa ve městě Gravelines. Pašeráci ho podle serveru chtěli využít jako takzvané lodní taxi a migranty postupně nalodit podél pobřeží přímo ve vodě. Média už v minulém roce informovala o rozšíření tohoto způsobu naloďování migrantů, kterým se pašeráci snaží vyhnout policejním hlídkám na pobřeží. S často přetíženými čluny následně pokračují přes průliv.

Související

Fotografie pořízená BBC po skončení operace ukazuje několik mužů, pravděpodobně pašeráků, na nafukovacím člunu přivázaném k policejnímu plavidlu. Loď podle serveru následně odtáhli do přístavu. Francouzská námořní policie se k případu nevyjádřila, uvedla pouze, že posádku lodi vyšetřuje.

Za loňský rok do Británie na malých člunech doplulo 41 tisíc migrantů, Lamanšský průplav tímto způsobem nelegálně překročilo téměř o pět tisíc lidí víc než loni. Deník Le Monde dříve uvedl, že tato migrační trasa je daleko větším zdrojem napětí mezi Paříží a Londýnem než nelegální cesty trajektem nebo kamiony přes tunel. Téma nelegální migrace je kontroverzní také v britské domácí politice.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama