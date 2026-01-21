Francouzská policie poprvé zakročila proti pašerákům migrantů přímo na moři

Francouzské bezpečnostní složky podle serveru BBC poprvé zakročily přímo na moři proti pašerákům migrantů v Lamanšském průlivu. Při zásahu zadržely jeden člun i s posádkou.
Policie mohla dříve zasahovat pouze na břehu, v reakci na nové taktiky pašeráků a na nátlak Londýna ale změnila Paříž na konci loňského listopadu pokyny. Proti plavidlům mohou bezpečnostní síly zasáhnout pouze předtím, než se migranti nalodí.
Plavidlo zadržela policie v sobotu na řece Aa ve městě Gravelines. Pašeráci ho podle serveru chtěli využít jako takzvané lodní taxi a migranty postupně nalodit podél pobřeží přímo ve vodě. Média už v minulém roce informovala o rozšíření tohoto způsobu naloďování migrantů, kterým se pašeráci snaží vyhnout policejním hlídkám na pobřeží. S často přetíženými čluny následně pokračují přes průliv.
Fotografie pořízená BBC po skončení operace ukazuje několik mužů, pravděpodobně pašeráků, na nafukovacím člunu přivázaném k policejnímu plavidlu. Loď podle serveru následně odtáhli do přístavu. Francouzská námořní policie se k případu nevyjádřila, uvedla pouze, že posádku lodi vyšetřuje.
Za loňský rok do Británie na malých člunech doplulo 41 tisíc migrantů, Lamanšský průplav tímto způsobem nelegálně překročilo téměř o pět tisíc lidí víc než loni. Deník Le Monde dříve uvedl, že tato migrační trasa je daleko větším zdrojem napětí mezi Paříží a Londýnem než nelegální cesty trajektem nebo kamiony přes tunel. Téma nelegální migrace je kontroverzní také v britské domácí politice.
Stovky bojovníků Islámského státu utekly z vězení. S nimi zřejmě i teroristé z Evropy
Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 bojovníků Islámského státu. Uvedla to Kurdská koalice Syrských demokratických sil (SDF). Islamistům se v pondělí podařilo utéct během intenzivních bojů mezi syrskou armádou a SDF v okolí věznice. K bojům došlo poté, co selhala nedělní dohoda o příměří.
Muchová otočila zápas s americkou outsiderkou. Nezničilo ji ani 11 es soupeřky
Karolína Muchová zdolala v druhém kole tenisového Australian Open Alycii Parksovou z USA 4:6, 6:4, 6:4. Česká hráčka uspěla i přes 11 es její v žebříčku o 80 míst hůře postavené soupeřky.
"Jste opilí ignoranti." Španěl se pustil do diváků, kteří se mu smáli
Španělského tenistu Alejandra Davidoviche naštvalo během zápasu 2. kola Australian Open chování některých diváků.
ŽIVĚPrioritou je protivzdušná obrana státu, prodej letounů L-159 by nebyl výhodný, řekl Zůna
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany České republiky, která je dle vlády prioritou. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) tak reagoval na ukrajinský zájem o tyto stroje.
Prezident poslal Juchelkovi jasný vzkaz. Hrad reagoval na nařčení, že porušuje zákon
Sněmovní tahanice okolo snižování odvodů živnostníkům přerostly do sporu o švarcsystém. Nelegální formu zaměstnávání, kvůli které stále častěji padají tučné pokuty. Někteří politici otevřeně přiznávají, že jsou součástí nezákonných praktik a opět vyzývají k definitivnímu vyřešení.