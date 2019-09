Bonviván i "cool" idol mládeže. Francouzi vzdávají úctu prezidentu Chirakovi

Od čtvrtečního večera až do neděle jsou pro veřejnost otevřeny brány Elysejského paláce. Lidé stojí několikahodinovou frontu, aby mohli podepsat kondolenční knihy, které budou následně předány vdově po prezidentovi Jacquesu Chirakovi Bernadettě a jejich dceři Claude.

Ve Francii jde o premiéru, při žádném z předchozích prezidentských pohřbů Charlese De Gaulla, Georgese Pompidoua a Françoise Mitterranda nebyly v prezidentském paláci vystaveny kondolenční knihy. V neděli odpoledne se bude konat pieta v Invalidovně, kde bude vystavena rakev s ostatky a kam se bude moci veřejnost přijít s bývalým prezidentem a starostou Paříže rozloučit.

Asi nejčastějším motivem, který se objevuje ve francouzských médiích, je Chirakova oblíbenost pro jeho blízkost lidem, smysl pro humor, žoviálnost a bonvivánství. Chirac byl znám svými bonmoty, neokázalým stylem "sans chichi", což by se dalo přeložit jako bez kudrlinek nebo bez pozlátka. Tuto neokázalost dovedli do extrému tvůrci jeho postavy v oblíbeném televizním seriálu Les Guignols de l’info (Gumáci). Tam je zobrazován jako obyčejný Francouz, jak se dívá v pantoflích na televizi a popíjí k tomu pivo Corona. Chirakova postava se stala jednou z nejoblíbenějších a mnozí věří, že přispěla k popularitě skutečného prezidenta.

Chirakův hlasový imitátor Yves Lecoq v deníku Le Parisien vzpomíná na setkání s Chirakem po skončení jeho prezidentského mandátu. "Vy mě prý imitujete," řekl mu tehdy jakoby nic Chirac. "Věřím, že ve skutečnosti ho to bavilo. (…) Jeho okolí naše karikatury rozčilovaly, ale Chirac říkal: Nechte je, jsou to děti! Myslím, že ve skutečnosti to přispělo k jeho kultu," uvedl Lecoq.

📺 Quand les Guignols de l'info parodiaient "Chirac l'Antillais"

▶️ Si vous n'aviez jamais vu Jacques Chirac parler créole, citer Kassav' et prétendre être noir, c'est ici ⬇️⬇️⬇️https://t.co/zF7sRshahi pic.twitter.com/8MbsMNhM4b — La1ere.fr (@la1ere) September 27, 2019

Tento až kultovní aspekt postavy bývalého prezidenta se v poslední době stal trendem mezi francouzskou mládeží, která Chiraka neoslavuje jako politika, ale jako "cool" módní ikonu. Chirac pro mladou generaci zosobňuje nostalgii po 70. a 80. letech a stal se pro ně legendou. Specializované značky prodávají na internetu trička s fotografiemi a citáty bývalého prezidenta.

Tvůrci účtu Fuck Yeah Jacques Chirac, který denně publikuje Chirakovy ikonické fotografie, před třemi lety agentuře AFP vysvětlovali, že chtěli především "oslavit jeho spontánní styl, jeho proslavené hlášky, jeho radost ze života, autenticitu a jednoduchost".

Chirakův styl je často označován termínem "swag", který pochází z rapových textů a znamená uvolněný a elegantní styl za každé situace. A to podle fanoušků přesně sedí na Chiraka, ať už přeskakuje turnikety v metru, kouří cigarety, líbá Madonnu nebo v pantoflích a s maskou na očích odpočívá v letadle.

Au revoir Jacques pic.twitter.com/BGU7IoVfaD — Fuck Yeah Jacques Chirac (@F_Y_J_C) September 26, 2019

Náměstí Jacquesa Chiraca?

Chirac byl 18 let, od roku 1977 až do zvolení prezidentem v roce 1995, primátorem Paříže. Současná primátorka Anne Hidalgová reagovala na Twitteru na Chirakovo úmrtí slovy, že Paříž dnes drží smutek a Jacques Chirac bude navždy starostou všech Pařížanů a Pařížanek.

Francouzská média se už dohadují, co bude po tak významné osobnosti v Paříži pojmenováno. Charles de Gaulle a Georges Pompidou mají v Paříži svá náměstí, François Mitterrand má své nábřeží. Ačkoliv se ve Francii s pojmenováním veřejných prostor standardně čeká pět let po úmrtí dotyčné osoby, v případě významných veřejných činitelů bývá tato doba kratší. Primátorka Hidalgová už oznámila, že se tématem bude zabývat městská rada na svém příštím zasedání 1. října.

Francouzi uctívají Chiraka i telecím mozečkem

Chirac byl také poslancem za departement Correze, oblast v regionu Nová Akvitánie na jihozápadě Francie, a byl s touto částí země, odkud pocházeli jeho prarodiče, velmi úzce spojen a často tam jezdíval. Autentický byl jeho zájem o zemědělství a chovatelství. Na zemědělském salonu trávil hodiny, vtipkoval s chovateli a ochutnával všechny regionální speciality.

Lorsqu’il me parlait de Paris, ses yeux brillaient de joie, comme s’il évoquait un être vivant. Paris, c’était cette amie commune qui nous unissait parce que nous éprouvions pour elle le même amour passionné. Mon hommage à Jacques Chirac dans @lemondefr. https://t.co/5OnZAQdm2E — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 27, 2019

Jeho apetit a záliba v obyčejných venkovských jídlech byly ostatně vyhlášené. Říká se, že jeho nejoblíbenějším jídlem byl telecí mozeček. Šéfkuchař Elysejského paláce Guillaume Gomez to sice v roce 2017 v rozhovoru s France Bleu označil za legendu, to ale nic nemění na tom, že zájem o tuto specialitu po Chirakově smrti skokově vzrostl. Thierry Schillé, majitel řeznictví na pařížském předměstí Boulogne-Billancourt, v rádiu France Info uvedl, že od Chirakovy smrti prodává denně dvojnásobné množství této speciality. Jeho zákazníci chtějí tímto způsobem uctít památku zesnulého prezidenta.

Minuta ticha pro prezidenta

Na Chiraka vzpomínají také sportovci, mezi kterými byl velmi oblíben. Chirac je ve fotbale spojován s číslem 23, které mu věnoval kapitán národního fotbalového týmu Deschamps. Ačkoliv Chirac sám nikdy nebyl příliš aktivním sportovcem, sportu fandil a francouzské sportovce velmi podporoval. Občas se to neobešlo bez drobných faux-pas. V roce 1998, když Francie vyhrála světový pohár ve fotbale, Chirac pozval národní tým na oslavu do Elysejského paláce. Se zlatým pohárem nad hlavou, obklopen davem fotbalistů, představil hostům "Francouzský národní tým a Francouzský pohár… pardon… světový pohár!"

Francouzská fotbalová federace v pátek oznámila, že na Chirakovu památku bude před každým víkendovým zápasem, amatérským i profesionálním, držet minutu ticha. Podle francouzských médií nebyla tato pocta respektována před pátečním volejbalovým zápasem Francie se Srbskem. Srbští fanoušci údajně narušili minutu ticha pískáním a skandováním "Bombardoval nás!". Incident odkazoval na vojenskou intervenci NATO v Kosovu, kterou Chirac v roce 1999 jako prezident republiky schválil.

Chirac byl také velkým milovníkem a znalcem mimoevropských civilizací a umění. V roce 1998 se zasloužil o založení pařížského Muzea Quai Branly, které bylo pro veřejnost otevřeno v roce 2006 a přejmenováno na Muzeum Quai Branly - Jacques Chirac. Ředitel muzea Stéphane Martin v pátek oznámil, že na památku svého zakladatele bude muzeum až do 13. října otevřeno pro všechny zdarma. Jedním ze specifických Chirakových zájmů v této oblasti byla japonská kultura a sport sumo. Paris-Match vzpomíná, že francouzská ambasáda v Japonsku Chirakovi denně posílala výsledky zápasů a francouzská média mu poskytovala videokazety se záznamy.

Chirac byl v této oblasti skutečně erudovaný, v roce 2000 dokonce založil Pohár Jacquese Chiraka, který se stal jedním z nejprestižnějších ocenění na profesionálních turnajích suma.

Video: Zemřel bývalý francouzský prezident Jacques Chirac