Znají Francouzi žháře radnice v Limoges? Dva muži skončili ve vazbě

Francouzský soud v sobotu uvalil vazbu na dvojici mužů, kteří jsou podezřelí z podílu na založení požáru radnice ve městě Limoges během demonstrace minulý víkend. Informovala o tom agentura AFP. Dotyčným je 34 a 66 let; první byl zadržen v úterý, druhý ve čtvrtek.
Před týdnem ve 129tisícovém Limoges demonstrovalo zhruba 5000 lidí. Radikální účastníci protestu zaútočili na radnici, rozbili okna a vyrazili dveře, aby se dostali dovnitř a založili požár. Budova z roku 1883 byla z velké části zničena.
Ve Francii se před týdnem konaly demonstrace proti zdražování, které svolalo protestní hnutí takzvaných žlutých vest a rovněž odbory a studentská a středoškolská hnutí.
Podle různých zdrojů se jich zúčastnilo 550 tisíc až 800 tisíc lidí. Akce provázely násilnosti, rabování obchodů nebo zapalování státních úřadů či radnic. Od té doby bylo podle ministerstva spravedlnosti zadrženo 2700 lidí a uvězněno 217 z nich.
Dnes se na mnoha místech Francie protestuje znovu.
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