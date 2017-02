Francouzi jednají s Oxfordem. Kvůli Brexitu by mohl otevřít první univerzitní kampus v zahraničí

před 1 hodinou

Francouzi nabídli prestižním britským univerzitám, aby otevřely "filiálky" v Paříži. I po odchodu Spojeného království z Evropské unie by tak britští akademici mohli dosáhnout na unijní peníze. Nejde přitom o první pokus Francouzů "využít" Brexitu a přetáhnout na druhou stranu Lamanšského průlivu elitní britské mozky. Už během minulých týdnů vyšlo najevo, že se snaží do Paříže nalákat například britské bankéře.

Londýn - Prestižní britská univerzita v Oxfordu možná prolomí mnohasetletou tradici a ustanoví svoji první zahraniční pobočku. Kvůli blížícímu se odchodu Velké Británie z Evropské unie - tzv. Brexitu - zvažuje otevření kampusu v Paříži. V pondělí o tom informoval server The Telegraph.

Nabídka přišla ze strany Francouzů. Jejich delegace se sešla se zástupci univerzity v Oxfordu minulý týden. S obdobnou nabídkou ale byly údajně osloveny i další známé britské univerzity.

Nejde přitom o první pokus Francouzů "využít" Brexitu a přetáhnout na druhou stranu Lamanšského průlivu elitní britské mozky. Už během minulých týdnů vyšlo najevo, že se snaží do Paříže nalákat například britské bankéře.

Samotné vedení Oxfordu zatím k definitivní odpovědi ohledně otevření zahraničního kampusu nedospělo. "Oxford byl napříč historií mezinárodní univerzitou a je odhodlán zůstat otevřen světu, ať vypadá budoucí politická situace jakkoli," uvedl nicméně jeho mluvčí.

Filiálky na francouzské půdě by vznikly přibližně do roku 2018 - tedy do doby pravděpodobného odchodu Spojeného království z EU. Dvouletou vyjednávací lhůtu s Bruselem chce britská premiérka Theresa Mayová spustit ještě letos v březnu.

I po Brexitu evropské peníze

Francie by mezinárodním pobočkám britských univerzit udělila francouzský právní status. I po odchodu království z EU by tak mohly nadále čerpat unijní peníze. Na evropskou pevninu by pak byla naopak "přestěhována" část britských prestižních studijních programů.

Jednání s Brity serveru The Telegraph potvrdil i bývalý vysoce postavený úředník francouzského ministerstva školství a nynější šéf evropské ESSEC Business School Jean-Michel Blanquer. Otevření mezinárodního kampusu je podle něj už rozjednáno s asociací Université Paris Seine, která sdružuje desítku pařížských vysokých škol.

Kromě toho francouzští akademici podle serveru jednají s francouzskou vládou i Evropskou komisí, která dohlíží na řadu unijních vysokoškolských projektů.

Vysokoškolští pracovníci ze Spojeného království už v minulosti varovali, že Brexit a odříznutí od evropských peněz mohou pro britské univerzity představovat "největší pohromu".

autor: Zahraničí