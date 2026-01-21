Francouzi chystají cvičení NATO v Grónsku. Expert odhalil slabost Američanů

Francouzská prezidentská kancelář ve středu oznámila plán uspořádat cvičení NATO v Grónsku. Návrh přichází v době, kdy se světoví lídři scházejí na Světovém ekonomickém setkání ve švýcarském Davosu, kde se očekává příjezd amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v posledních dnech stále více hovoří o tom, že chce nad autonomním dánským územím převzít kontrolu.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý v Davosu prohlásil, že Evropa se nepoddá tyranům ani se nenechá zastrašit, a ostře kritizoval Trumpovu hrozbu zavést vysoká cla, pokud mu Evropa nedovolí převzít Grónsko.
Vedoucí představitelé NATO varovali, že Trumpova strategie ohledně Grónska by mohla alianci převrátit naruby. Trump spojil Grónsko se svým hněvem nad tím, že neobdržel Nobelovu cenu míru.
O víkendu v textové zprávě sdělil norskému premiérovi Jonasu Gahru Storerovi, že se již kvůli tomu necítí povinen „myslet čistě na mír“. V pondělním rozhovoru pro NBC News zase Trump na otázku, zda by mohl ostrov dobýt silou, odpověděl „bez komentáře“.
Podle britského bezpečnostního experta z estonského Mezinárodního centra pro obranu a bezpečnost Tonyho Lawrence je plánované cvičení reakce na obvinění Američanů, že Dánsko a Evropa nedokážou Grónsko chránit.
Evropa ukazuje sílu
„Říkají tím: podívejte, provádíme cvičení v této oblasti a dokazujeme, že jsme schopni ostrov ochránit. Pokud Američané mají zájem ustoupit, je to jedna z cest, jak toho dosáhnout,“ říká.
Riziko je ale podle něj v tom, že si to Trump špatně interpretuje. „To jsme ostatně viděli předminulý týden, kdy se konalo předem naplánované cvičení v Grónsku, kdy se na několik dní objevili Němci, Britové a další, což Američané zřejmě špatně interpretovali a Trumpa museli z nedorozumění vyvést,“ poukazuje Brit.
K potenciálnímu cvičení zatím nejsou známé žádné bližší informace, Lawrence ale očekává, že pokud k němu dojde, bude to něco v malém měřítku. Zároveň upozorňuje na výhodu, kterou evropské armády vůči Američanům mají: nácvik bojových dovedností ve velmi chladném počasí.
„Například Velká Británie tráví hodně času v Norsku tím, že provádí tento druh výcviku v chladném počasí. Spojené státy sice mají schopnosti pro boj v chladném počasí, ale obecně si myslím, že jsou poměrně nízké,“ dodává.
K možnosti útoku je ale poměrně skeptický. „Myslím, že bychom neměli podceňovat obtížnost zahájení útoku v této konkrétní lokalitě bez logistické podpory v dosahu a bez pomoci evropských zemí. Například jim nedovolíme přeletět náš vzdušný prostor, aby zaútočili na Grónsko nebo aby využili naše přístavní zařízení,“ říká.
I tak ale má americká armáda sílu, kterou by nejspíš území dokázala obsadit.
Dánsko kvůli situaci vyslalo do Grónska další vojáky. Podle dánské veřejnoprávní stanice TV2 se v arktickém území vylodilo 58 dánských vojáků, kteří se připojili k přibližně 60 dalším, kteří se tam účastní mezinárodního vojenského cvičení s názvem Operace Arctic Endurance.
ŽIVĚCla na EU Trump neuvalí. S šéfem NATO domluvil dohodu o Grónsku, jež "potrvá věčně"
Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Europarlament poslal kontroverzní pakt s Latinoameričany k ledu. Prošetří ho soud
Evropský parlament schválil ve středu návrh, aby obchodní dohodu s uskupením latinskoamerických zemí Mercosur přezkoumal Soudní dvůr EU. Nemůže tak přistoupit k ratifikaci do doby, než se Soudní dvůr k úmluvě vyjádří. Pokud by Soudní dvůr EU uznal, že dohoda není v souladu s unijním právem, bylo by nutné ji pozměnit. Evropská komise rozhodnutí parlamentu lituje.
ŽIVĚTrump oznámil, že se ve čtvrtek setká se Zelenským, chce konec krveprolití
Americký prezident Donald Trump ve středu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu oznámil, že by se ve čtvrtek ve švýcarském městě měl setkat s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Předtím v projevu na WEF tvrdil, že schůzku plánuje na dnešek, Zelenskyj však ve středu v Davosu není, potvrdila kancelář ukrajinského prezidenta.
Černobyl v ohrožení. Rusko elektrárnu odstřihlo, chystá se ještě horší věc
Rozsáhlé ruské útoky na ukrajinskou energetiku zasáhly i infrastrukturu klíčovou pro jadernou bezpečnost. Černobylská elektrárna přišla o veškeré externí napájení, výpadky se dotkly také přenosových vedení k dalším jaderným zdrojům. Situaci zhoršují silné mrazy a hrozba dalších úderů, Ukrajina žádá naléhavou pomoc v energetice i protivzdušné obraně.
ŽIVĚČást poslanců chce omezit ústavní pravomoc prezidenta při jmenování ministrů
Někteří vládní poslanci chtějí diskutovat o omezení pravomocí prezidenta při jmenování ministrů úpravou ústavy. Uvedla to ve středu večer televize Nova, podle které o tom poslanci mluvili na jednání ústavně-právního výboru Sněmovny. Důvodem je nynější situace, kdy prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.