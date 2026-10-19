Hořící Francii smetla „mimořádná agrese“. Macron přiznal podcenění, ministra ale podržel

Historická radnice v plamenech, vyrabované obchody a násilníci v blízkosti prezidentského paláce. Tisíce zatčených a stovky zraněných. Tak vypadala sobota 17. října ve Francii. Ministr vnitra Laurent Nuñez odmítá, že by stát podcenil nasazení policie. Opozice však požaduje jeho rezignaci. Tu také podal, ale prezident Emmanuel Macron ji odmítl.
Ještě v pátek večer si prezident Emmanuel Macron s manželkou Brigitte užíval koncert Céline Dion nedaleko Paříže. O necelých čtyřiadvacet hodin později už demonstranti bojovali s policií nedaleko Elysejského paláce a poté i v celé zemi.
Kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst již v pondělí ráno Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, uvedl podle agentury AFP Elysejský palác.
Opozice nicméně Nuňeze k rezignaci nadále vyzývá kvůli údajně podceněné přípravě bezpečnostních složek. Premiér Sébastien Lecornu kvůli nastalému chaosu svolal na pondělí 19. října krizový štáb.
Podle ministerstva vnitra vyšlo o ničivém víkendu do ulic přibližně 550 tisíc lidí, organizátoři uvádějí až 800 tisíc. Nedělní bilance hovoří o přibližně 2300 zadržených, více než 500 zraněných policistech, četnících a hasičích a nejméně 600 poškozených či vyrabovaných obchodech.
Protesty původně začaly kvůli nedostatku učitelů, špatným podmínkám ve školách a nedostatečnému financování vzdělávání. Postupně se ale přidaly odbory, žluté vesty, nejrůznější extremisté a další nespokojení Francouzi. Do demonstrací se promítají otázky životních nákladů, odpor vůči kapitalismu nebo podpora Palestiny.
V Marseille se už v sobotu dopoledne v okolí známé třídy Canebière shromáždily agresivní skupiny, které napadly služebnu městské policie. Následně se část násilníků přesunula k historické radnici nedaleko Starého přístavu. Útočníci vylomili vstupní dveře a pronikli dovnitř. Převraceli nábytek, rozbíjeli vybavení a shodili bustu Marianne, jeden ze symbolů Francouzské republiky. Policii se je nakonec podařilo vytlačit.
Levicový starosta Marseille Benoît Payan se veřejně rozčiloval nad tím, že v době ranních nepokojů byla ve městě nasazena pouze jedna mobilní pořádková jednotka CRS. Marseille má přitom téměř milion obyvatel a dlouhodobě se potýká s vážnými bezpečnostními problémy. Payan proto kontaktoval premiéra Sébastiena Lecornua a ministra vnitra Laurenta Nuñeze a požadoval okamžité posily. Starosta požadoval vysvětlení, proč město nebylo lépe chráněno, a důsledné potrestání pachatelů.
Město má pod svojí kontrolou jen městskou policii. „Měšťáci“ ale nemají stejné pravomoci, výcvik ani vybavení jako specializované pořádkové jednotky.
Ještě horší následky měla sobotní demonstrace v Limoges. V tomto městě ve střední Francii se terčem útoku stala historická radnice z roku 1883. Maskovaní útočníci nejprve zapálili policejní vozidlo, rozbili okna budovy a následně uvnitř založili požár. Plameny se rozšířily až na střechu a historická věžní část radnice se zřítila. Hasiči s požárem bojovali celé hodiny, zatímco stovky obyvatel sledovaly, jak oheň pohlcuje jednu z dominant jejich města.
Ani Lyon nebyl ušetřen. Na známém náměstí Bellecour se během soboty shromáždily skupiny demonstrantů, mezi nimiž se pohybovali maskovaní členové takzvaného Black blocu, radikální anarchistické organizace. Ti útočili na bezpečnostní složky dlažebními kostkami a pyrotechnikou. Policie proti nim použila slzný plyn, zásahové granáty a vodní dělo. Největší pozornost však vyvolal požár místního turistického informačního centra. Útočníci totiž bránili hasičům v přístupu k požáru.
Násilnosti se nevyhnuly ani Bordeaux, kde útočníci poškodili oficiální rezidenci prefektky departementu Gironde. K zásahu musela být povolána dokonce elitní policejní jednotka RAID, obdoba české URNA. V obchodní ulici Sainte-Catherine byly vyrabovány obchody. Po rabování prodejny Decathlon vypukl požár, který se rozšířil do dalších částí budovy.
Ještě větší problémy ovšem měla policie v Paříži. V hlavním městě se demonstrací podle ministerstva vnitra zúčastnilo přibližně 110 tisíc lidí. Vedle pokojných průvodů v ulicích operovaly skupiny útočníků, které rozbíjely výlohy, rabovaly obchody a napadaly policisty.
Zásahy komplikovalo především to, že se násilníci pohybovali v menších skupinách, často daleko od oficiálních tras demonstrací. Policie je musela pronásledovat v různých částech města a své síly neustále přesouvat. Podle Le Monde se některé skupiny dostaly dokonce do blízkosti Elysejského paláce, sídla prezidenta republiky. Jen v pařížské aglomeraci bylo do nedělního rána oznámeno 855 zadržených.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez po sobotních nepokojích odmítl, že by policie byla špatně připravena. Podle něj bezpečnostní složky čelily mimořádně agresivním a pohyblivým skupinám násilníků, které se rozdělovaly a útočily současně na různých místech.
Právě tuto taktiku ovšem francouzské bezpečnostní složky dobře znají už z předchozích protestů žlutých vest a dalších násilností. Francie navíc disponuje velmi dobře vybavenými specializovanými jednotkami. Republikové bezpečnostní roty CRS a mobilní četnictvo mají k dispozici ochrannou techniku, vodní děla, zásahové prostředky i obrněná vozidla.
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Rozhodující však není jen samotná výzbroj a počet policistů, ale především plánování a koordinace jejich nasazení.
Když starosta druhého největšího města musí během nepokojů žádat ministerstvo vnitra o další jednotky a v Paříži se násilníci dostanou do blízkosti prezidentského paláce, je to voda na mlýn otázkám opozice ohledně připravenosti státu.
Premiér Lecornu označil násilnosti za projev organizovaného městského násilí a odpovědnost přičetl radikálně levicovým skupinám a pachatelům trestných činů.
Levicová a krajně levicová opozice naopak upozorňuje na tvrdost policejních zásahů a skutečné problémy školství i rostoucích životních nákladů.
Prezident Macron podle pondělního prohlášení svého úřadu uvedl, že násilnostem předcházela "selhání v předvídání a zpravodajské činnosti". Demisi však odmítl.
"Aby skoncoval s jevy, jako jsou barikády a rabování, požádal rovněž ministra vnitra, aby co nejrychleji zavedl do praxe nové postupy složek vnitřní bezpečnosti pro boj proti násilníkům," uvedl bez bližších podrobností prezidentův úřad.
Francie se dlouhodobě potýká s politickou nestabilitou, enormním zadlužením, krizí veřejných služeb a rostoucí nedůvěrou ve státní instituce.
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