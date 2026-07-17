Francii po vedrech zasáhly silné bouře, vyžádaly si dvě oběti

Dva mrtvé si vyžádaly prudké bouře, které v noci na pátek zasáhly Francii po dlouhé vlně veder. Na 53 000 lidí se ocitlo bez elektrického proudu, píše agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. Bouřím čelí rovněž Německo.
Jedna žena zemřela ve čtvrtek večer poté, co na ni ve vesnici Saint-Victurnien v centrálním francouzském departementu Haute-Vienne spadl strom, uvedl starosta obce.
Rovněž ještě ve čtvrtek večer byl v Dolomieu na východě Francie v dílně, kterou zachvátil požár po zásahu bleskem, nalezen mrtvý muž, uvedla prefektura Isère.
Provozovatel rozvodné sítě Enedis uvedl, že bez proudu zůstalo 53 000 domácností, přičemž výpadky se dotkly zejména regionu Auvergne-Rhône-Alpes na jihovýchodě a Nové Akvitánie na jihozápadě. Silný vítr, v některých oblastech doprovázený krupobitím, v pátek postupně ustal a meteorologická služba Météo-France zrušila oranžovou výstrahu před bouřemi pro jihovýchodní Francii.
Silné bouře ve čtvrtek večer a v noci na pátek postihly také jihozápad Německa. Vyžádaly si jednu oběť, když v Karlsruhe u francouzské hranice zabil muže padající strom. Německá meteorologická služba (DWD) předpovídá silné bouřky na území Německa i na pátek a v noci na sobotu. Extrémní by mohly být tentokrát spíše ve východní části země.
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