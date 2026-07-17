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Zahraničí

Francii po vedrech zasáhly silné bouře, vyžádaly si dvě oběti

ČTK

Dva mrtvé si vyžádaly prudké bouře, které v noci na pátek zasáhly Francii po dlouhé vlně veder. Na 53 000 lidí se ocitlo bez elektrického proudu, píše agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. Bouřím čelí rovněž Německo.

Bouře, blesky, vichr, déšť
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Jedna žena zemřela ve čtvrtek večer poté, co na ni ve vesnici Saint-Victurnien v centrálním francouzském departementu Haute-Vienne spadl strom, uvedl starosta obce.

Rovněž ještě ve čtvrtek večer byl v Dolomieu na východě Francie v dílně, kterou zachvátil požár po zásahu bleskem, nalezen mrtvý muž, uvedla prefektura Isère.

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Provozovatel rozvodné sítě Enedis uvedl, že bez proudu zůstalo 53 000 domácností, přičemž výpadky se dotkly zejména regionu Auvergne-Rhône-Alpes na jihovýchodě a Nové Akvitánie na jihozápadě. Silný vítr, v některých oblastech doprovázený krupobitím, v pátek postupně ustal a meteorologická služba Météo-France zrušila oranžovou výstrahu před bouřemi pro jihovýchodní Francii.

Silné bouře ve čtvrtek večer a v noci na pátek postihly také jihozápad Německa. Vyžádaly si jednu oběť, když v Karlsruhe u francouzské hranice zabil muže padající strom. Německá meteorologická služba (DWD) předpovídá silné bouřky na území Německa i na pátek a v noci na sobotu. Extrémní by mohly být tentokrát spíše ve východní části země.

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