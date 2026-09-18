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Zahraničí

Francii hrozil ruský útok. Macron nařídil posílit obranu klíčové infrastruktury

ČTK
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Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok, řekl v pátek francouzský prezident Emmanuel Macron. Zároveň oznámil, že nařídil posílit obranu před hybridními útoky, včetně zavedení nových opatření k ochraně klíčové infrastruktury a objektů obranného průmyslu v zemi. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Germany E5 NATO Summit
Archivní foto. Francouzský prezident Emmanuel Macron se účastní tiskové konference na summitu zemí E5 NATO v Berlíně v Německu ve středu 24. června 2026.Foto: AP – Ebrahim Noroozi
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"V posledních týdnech hrozba, zejména ze strany Ruska, které čelí Evropané a Francie, zesílila," uvedl Macron s tím, že požádal vládu o vypracování obranného plánu před kybernetickými a dronovými útoky.

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"Povaha ruské agrese a hrozeb v Evropě se mění," dodal po jednání s lídry politických stran a prezidentskými kandidáty pro nadcházející volby, naplánované na příští rok.

Podle Macrona by se Moskva dopustila chyby, pokud by ve svém jednání pokračovala. "Záměrem, který za těmito útoky stojí, je zastrašit nás a podkopat naši podporu Ukrajinců. Důsledkem bude pravý opak," ujistil francouzský prezident. Za příklad útočného jednání označil nález dronu s výbušninami na letišti v Lipsku letos v srpnu. "Nenecháme se zastrašit, protože víme, že na Ukrajině se rozhoduje o naší dnešní i budoucí bezpečnosti," dodal.

Německo z útoku na letiště Lipsko/Halle obvinilo Rusko, které to však odmítá. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později oznámil, že tvrzení západních zemí o podílu Moskvy na tomto incidentu jsou v podstatě začátkem skutečné války.

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Před hrozbou ruských hybridních útoků varoval ve čtvrtek i polský premiér Donald Tusk. Tajné služby ho podle jeho slov informovaly, že Moskva plánuje hybridní útoky za použití dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska.

Představitelé Německa, Dánska a Polska v posledních týdnech obvinili Rusko nejen z plánování útoku na letiště pomocí dronu s výbušninou, ale i z narušení vzdušného prostoru drony, ze sabotáží, žhářství či sledování obranných objektů. Italské stíhačky působící v rámci NATO tento týden sestřelily dron nad Litvou, členskou zemí EU; šlo o první případ sestřelení dronu v jejím vzdušném prostoru.

Rusko v rozporu s mezinárodním právem napadlo Ukrajinu v únoru 2022. Kyjev se ruské agresi brání za podpory západních zemí.

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