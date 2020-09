Francii děsí záhadné útoky na koně, někdo jim uřezává uši. Policii chybí stopy

Státní rozpočet vykazoval k 16. září schodek 254 miliard korun. Proti konci srpna se schodek prohloubil zhruba o 24 miliard. Ve Sněmovně to při dnešních interpelacích řekl premiér Andrej Babiš. Velice špatně se podle něj vyvíjí výběr pojistného. Pro celý letošní rok je schválený schodek 500 miliard korun, zatímco původně ho Sněmovna schválila jen ve výši 40 miliard. Dopady epidemie koronaviru si však vyžádaly navýšení schodku nejprve na 200 miliard, poté na 300 a nakonec na 500 miliard korun.

"Máme schválený obrovský deficit, který podle mého názoru nevyčerpáme. Já nejsem schopen říct nějaký odhad protože my dneska nevíme, jak přesně to dopadne," řekl Babiš. Deficitní bude i rozpočet na příští rok, uvedl. Letošní a příští rok jsou zcela mimo normál, poznamenal. Je přesvědčen, že poměr státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu bude na konci roku představovat zhruba 40 procent, zatímco koncem roku 2013 to bylo 41,5 procenta.