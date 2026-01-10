Francie změnila datum summitu G7 kvůli Trumpovým narozeninám

Francie změnila datum konání summitu skupiny zemí G7 kvůli narozeninám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Napsala to v pátek agentura AFP s odkazem na prohlášení nejmenovaného představitele Bílého domu.
Původní termín setkání v Evropě se totiž překrýval s oslavami ve Washingtonu. Elysejský palác zprávu nepopřel, podle něj se o datu rozhoduje po konzultacích s členskými státy.
„(Francouzi) mile změnili datum (summitu), aby vyšli vstříc agendě amerického prezidenta,“ uvedl americký představitel. Původně Paříž plánovala summit na 14. až 16. června. Jeho začátek by se tak překrýval s oslavou Trumpových 80. narozenin, kdy americký prezident chystá v Bílém domě zápas smíšených bojových umění MMA. Summit by se tak měl uskutečnit od 15. do 17. června.
„Datum summitu je výsledkem konzultací se všemi partnery,“ uvedl Elysejský palác, který věc detailněji nekomentoval. Vedle Francie a Spojených států jsou ve skupině G7 i Británie, Německo, Itálie, Japonsko a Kanada. Každý rok jedna ze zemí zajišťuje předsednictví skupiny. Při této příležitosti předsednická země organizuje setkání hlav vlád a států a také ministerské schůze.
