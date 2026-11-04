Francie zmařila útok na krevní banky, měl zvýšit teplotu na extrémní úroveň

Kybernetický útok zasáhl několik krevních bank ve Francii, ale byl zachycen dříve, než mohl způsobit poškození krevních produktů nebo vzorků. Píše o tom ve středu agentura AP s odvoláním na úřady. Cílem útoku bylo zvýšit teploty na extrémně vysoké úrovně.
Incident se stal poté, co supermarkety v řadě evropských zemí tento týden oznámily, že v jejich mrazácích byly teploty na dálku prudce zvýšeny, což mělo za následek tuny zkažených potravin za miliony eur.
Francouzský krevní ústav (EFS) ve svém prohlášení zveřejněném v úterý večer uvedl, že teploty a bezpečné teplotní limity byly v pondělí ve třech jeho chladících zařízeních na krevní plazmu zvýšeny na extrémně vysoké úrovně. „Nebyly zjištěny žádné zdravotní následky a žádné krevní produkty nebyly ztraceny,“ uvedl ústav.
Kybernetický útok zasáhl dodavatele mrazniček na krevní plazmu ve třech různých zařízeních EFS. Byly v nich uloženy vaky s plazmou určenou k transfuzím a plazmou používanou k výrobě léků a byly buď převezeny, nebo zajištěny, uvádí se v prohlášení.
„Monitorovací a poplašné systémy rychle odhalily anomálie, což umožnilo personálu přijmout opatření k zajištění toho, aby nedošlo k ohrožení žádných krevních produktů ani vzorků,“ uvedl EFS. Dodal, že odběr a distribuce krve nebyly nepřerušeny.
Incident vyšetřují francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost a ministerstvo zdravotnictví, napsala AP.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Měla to být hranatá revoluce. Tesla se přepočítala a Cybertruck končí jako obří propadák
Americká automobilka Tesla přibližně v polovině příštího roku ukončí ve své továrně v Texasu výrobu modelu Cybertruck, oznámil dnes na síti X generální ředitel Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.
Z nouzového plánu se stal vražedný boj. Nový sport měl přitom připomínat srážení kachen
Prostě chtěli jen nějak přežít zimu, ale zrodil se tím fenomén, který baví fanoušky už ve třetím století za sebou. Řeč je o basketbalu. Jeho otec Kanaďan James Naismith se narodil přesně před 165 lety, přesto příběh o tom, jak svět objevil košíkovou, žije dodnes.
Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí
Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.