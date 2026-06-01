1. 6. Laura
Francie zadržela tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny sankce, uvedl Macron

ČTK

Francouzské námořnictvo v Atlantiku zadrželo tanker plující z Ruska, na který byly uvaleny mezinárodní sankce, uvedl na síti X francouzský prezident Emmanuel Macron. Námořnictvo obsadilo plavidlo nazvané Tagor v mezinárodních vodách v neděli při společné operaci s podporou několika partnerů včetně Británie. Podle agentury AFP je to čtvrtý tanker, který Francie takto zastavila.

Foto: REUTERS
„Je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly námořní právo a financovaly válku, kterou Rusko již více než čtyři roky vede proti Ukrajině,“ uvedl Macron v příspěvku, ve kterém zveřejnil také několik záběrů ze zadržení tankeru. „Tyto lodě, které nedodržují nejzákladnější pravidla námořní plavby, rovněž představují hrozbu pro životní prostředí a pro bezpečnost všech,“ doplnil prezident.

Podle námořní prefektury pro Atlantický oceán zadrželo námořnictvo ropný tanker plující z ruského Murmansku více než 740 kilometrů západně od bretaňského pobřeží. „Po nalodění inspekčního týmu potvrdila kontrola dokumentů podezření na neoprávněné vyvěšení vlajky,“ uvedla prefektura. Námořnictvo podle ní nyní loď eskortuje do kotviště k dalšímu ověření a případ byl oznámen státnímu zástupci v Brestu. Název plavidla úřad neupřesnil.

AFP připomíná, že Francie v září minulého roku zadržela u pobřeží Bretaně loď Boracay. Od začátku letošního roku zadrželo francouzské námořnictvo dvě lodě ve Středozemním moři. Všechny tři plavidla mohly odplout po zaplacení pokut.

Francie 8. dubna oznámila, že chce zdvojnásobit pokuty a tresty pro lodě, které neplují pod svou vlajkou. Lodě ve stínové flotile běžně mění vlajky, aby se vyhnuly sledování a pozornosti úřadů. Francie tyto praktiky, stejně jako neuposlechnutí výzvy úřadů k zastavení plavby, chce trestat až dvouletým vězením a pokutou 300 tisíc eur (7,3 milionu Kč). Postih by se týkal vlastníka, provozovatele, případně jiné osoby, která má nad plavidlem právní odpovědnost. Očekává se, že poslanci návrh zákona schválí do léta, uvedla dříve AFP.

Také Londýn podle agentury Reuters přislíbil, že bude zasahovat proti lodím spojeným se sankcemi proti Rusku. Britský premiér Keir Starmer v březnu oznámil, že udělil armádě povolení k provádění kontrol na palubách patřících do stínové flotily. Údaje o lodní dopravě však podle agentury ukazují, že britskými vodami nadále proplouvají desítky sankcionovaných lodí spojených s Moskvou.

Premiér Andrej Babiš na zahradě Úřadu vlády, kde na konci letošního května naznačil, že chce přitvrdit v boji proti kratomu a dalších podobným látkám
„Léčba“ Bémem na Babiše nezafungovala. Rozhodl se v boji s drogami i kratomem přitvrdit

Jestliže v minulých měsících nebylo ještě zcela jasné, jakým způsobem chce premiér Andrej Babiš bojovat proti drogám, nyní to už jasné je. Babiš se rozhodl spíše pro represi, o čemž svědčí nejen některé jeho výroky, ale také to, že se obrátil zády k protidrogovému koordinátorovi Pavlu Bémovi, kterého si letos v lednu sám na tuto funkci vybral.

Russian drone strike in Dnipro
ŽIVĚ Ukrajina hlásí desítky zraněných po ruských útocích

Nejméně osm lidí, včetně tří dětí, utrpělo zranění při útocích ruských dronů v Černihivské oblasti, informovali ukrajinští záchranáři. Dalších šest zraněných si podle záchranářů vyžádal nálet ruských dronů na Oděsu. Devět lidí bylo zraněno při ruských útocích na Charkov a okolí, oznámil šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Moskva informovala o likvidaci útočících ukrajinských dronů.

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
Zabil čtyřleté dítě, mířil na někoho jiného. Ústavní soud smetl mužovu stížnost

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Michala Pokuty, jenž si tak s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení za usmrcení čtyřletého dítěte v Mostě. Dítě držel v náručí jeho italský otec, se kterým měl Pokuta konflikt. Chtěl bodnout Itala, zasáhl však dítě. ÚS dospěl k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná, stojí v usnesení.

