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Zahraničí

Francie vyšetřuje zásahy policie při protestech. Dva mladí lidé utrpěli těžká zranění

ČTK
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Francouzská policejní inspekce IGPN zahájila šest vyšetřování ohledně policejních zásahů při víkendových demonstracích a střetech v ulicích. Uvedla to v úterý agentura AFP s odkazem na své zdroje. V nejméně dvou případech se jedná o zásahy, kdy byli vážně zraněni demonstranti.

Nationwide protests in France against the cost of living
Francouzská pořádková policie zasahuje proti demonstrantovi, který hází jízdním kolem během střetů na náměstí Republiky v Paříži.Foto: REUTERS – Jack Taylor
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Podle informací agentury AFP se jedno vyšetřování týká zásahu v Mylhúzách, kde sedmnáctiletá demonstrantka přišla při zásahu o oko. Další vyšetřování by se mělo týkat zásahu, při kterém policejní granát utrhl ruku sedmnáctiletému demonstrantovi ve městě Saint-Etienne u Lyonu.

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IGPN zahájila také 36 vyšetřování policejních zásahů při demonstracích hnutí středoškolských studentů, kteří v uplynulých týdnech demonstrovali za zlepšení situace ve školství.

IGPN řeší jen případy, které se týkají policie. Ta většinou nasazuje při demonstracích a střetech své pořádkové jednotky CRS. Vedle toho však ve Francii působí další velký policejní sbor, četnictvo, které má svou samostatnou inspekci.

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