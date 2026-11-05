Francie vybrala 200 středních škol k prioritní opravě. Reaguje na studentské protesty

Zchátralé budovy, nedostatek nábytku, nehygienické toalety či nefunkční topení - tak vypadá 200 středních škol, které nyní francouzská vláda vybrala k přednostní renovaci v reakci na celostátní studentské demonstrace, jež vypukly v polovině září.
Úřady vybíraly školy na základě počtu stížností nahlášených prostřednictvím vládní online platformy Agora, uvedl ve čtvrtek web France Info. Dokument se seznamem 200 středních škol, předložený úřadem francouzského premiéra, však představuje méně než deset procent podobných školních zařízení ve Francii.
Podle vlády se přitom téměř 40 procent stížností týkalo právě těchto vybraných škol. Ze seznamu byla vyřazena soukromá gymnázia, která spadají pod vlastní správní orgány.
Mezi oblasti, kde jsou školy v nejhorším stavu, patří Korsika, kde se problém týká více než každé páté střední školy. Dále je to region Okcitánie na jihu Francie, kde rekonstrukci vyžaduje 26 škol, což představuje více než každou osmou, napsal web France Info. „V dotčených školách budou renovace zahájeny velmi rychle,“ upřesnil úřad předsedy vlády.
Mezi stížnostmi převládá kritika celkového zchátralého stavu školních budov, špatného vytápění a nehygienických toalet. Vyvstávají také specifičtější problémy. Například v řadě škol je v létě mnohdy nesnesitelné horko.
Vládou stanovený výběr škol však vyvolává také obavy, poznamenal web France Info. Nebere totiž ohled na počet ohlášených stížností vzhledem k počtu žáků v každé škole. To by mohlo vést k upřednostnění velkých středních škol a také těch, kde se žáci aktivněji zapojili a více využívali internetovou vládní platformu. Stránka navíc vůbec neověřuje, zda osoba vyplňující dotazník je opravdu žákem či žákyní dané střední školy.
„Žebříček 200 středních škol sám o sobě neukazuje ani závažnost problémů, ani naléhavost potřebných prací. Bez údajů o počtu respondentů a počtu žáků v každé škole nemůže tento žebříček sloužit jako základ pro hodnocení,“ upozornili například zástupci severovýchodního regionu Grand Est.
Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, ve Francii vypukly v polovině září. Připojili se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami. Po několika víkendech provázených masovými demonstracemi vyzvala na čtvrtek ke stávkám vlivná odborová organizace CGT. Obviňuje vládu, že nebere v potaz její požadavky související s dopadem zdražování na životní úroveň Francouzů.
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