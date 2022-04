Francie volí novou hlavu státu. Účast je nízká, zmatená republikánka pobavila komisi

Účast ve druhém kole prezidentských voleb ve Francii byla v neděli v poledne 26,41 procenta, oznámilo ministerstvo vnitra. Je to téměř o dva procentní body méně než ve druhém kole prezidentských voleb před pěti lety, kdy proti sobě rovněž stáli Emmanuel Macron a Marine Le Penová.

V neděli dopoledne přišlo k urnám více voličů, než jich bylo ve stejnou chvíli v prvním kole před dvěma týdny. Tehdy byla volební účast 25,48 procenta. Další čísla o volební účasti úřady zveřejní v 17:00. Volit je ve Francii možné až do 19:00, v některých velkých městech na základě výjimky až do 20:00.

Celková volební účast se letos očekává kolem 75 procent, což je na francouzské poměry poměrně nízké číslo. Od cesty k urnám voliče odrazuje především neúspěch jejich favorita v prvním kole voleb, znechucení politikou i právě probíhající školní prázdniny.

Le Penová strávila dopoledne na severu Francie. Kampaň sice oficiálně skončila v noci na sobotu, ale politička si užívala vřelého přijetí ze strany svých stoupenců a do volební místnosti nijak nespěchala. V patách se jí sice držela ochranka, Le Penová ale byla v družném hovoru s místními obyvateli, fotografovala se s nimi a postupně vzala do náruče několik dětí. Ve volební místnosti Le Penová dlouze pózovala se svým volebním lístkem, než ho nakonec vhodila do urny. Po dalších úsměvech a fotografiích zamířila na oběd s místními politiky.

Macron cestu do volební místnosti rovněž využil k přesvědčování nerozhodnutých voličů. Spolu s manželkou Brigitte vyrazili pěšky ulicí lemovanou davy lidí. Poté se v koloně aut přepravili do blízkosti volební místnosti, kde pokračovali v kontaktu s veřejností. Le Touquet má pro pár velkou symboliku, právě zde se před 15 lety brali a tráví zde některé víkendy. Po téměř hodině nakonec prezident dorazil do volební místnosti, pozdravil se s místními politiky a už bez průtahů odhlasoval.

Během dopoledne hlasovali i kandidáti, kteří nepostoupili z prvního kola voleb. Jako první ze všech původně 12 prezidentských kandidátů ráno odvolila socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová. Přišla do 15. obvodu a stejně jako všichni ostatní vystála frontu, aby mohla vhodit lístek do urny. V prvním kole Hidalgová získala 1,75 procenta, a zaostala tak za očekáváním. O část hlasů ji připravilo strategické hlasování některých levicových voličů, kteří nakonec vybrali Jeana-Luca Mélenchona, jenž se prezentoval jako jediný levicový kandidát s reálnými šancemi na postup do druhého kola.

Pózování fotografům a republikánské faux pas

Krajně levicový kandidát Mélenchon kolem 10:30 volil v Marseille, odkud byl i zvolen do Národního shromáždění. S lístkem v ruce nad průhlednou plastovou urnou strávil několik minut, pózoval fotografům a rozdával úsměvy. Mélenchon je v Marseille na svém území, v prvním kole prezidentských voleb zde získal 31 procent hlasů, nejvíce ze všech kandidátů, ačkoliv na celostátní úrovni byl s 22 procenty na třetím místě.

Pro Mélenchona neúspěchem v prvním kole skončily prezidentské volby, ale už zahájil kampaň před červnovými volbami do Národního shromáždění. Snaží se oslovit ke spolupráci další levicové strany a avizoval, že bez ohledu na výsledek dnešních voleb by se měl stát příštím premiérem.

Během dopoledne ve Vélizy-Villacoublay na západním předměstí Paříže hlasovala republikánská prezidentská kandidátka Valérie Pécresseová. Šéfka regionu Île-de-France se přátelsky zdravila s ostatními voliči i členy volební komise. Všeobecný smích pak vyvolala, když si vzala dva volební lístky a omylem místo za plentu zamířila ven z volební místnosti. Pak se vrátila, omluvila se za zmatek a vhodila svůj lístek do urny.