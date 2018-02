Francie udeří v případě potvrzeného chemického útoku v Sýrii, prohlásil Macron

před 6 hodinami

Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že jeho země "udeří" v Sýrii, pokud se potvrdí, že v ní bylo použito chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu. "Co se týče chemických zbraní, stanovil jsem 'červenou linii', velmi jasně to znovu potvrzuji," řekl prezident během setkání s novináři. Dodal, že pokud by tajné služby měly důkazy, že byly zakázané chemické zbraně použity, zasáhla by francouzská armáda místo, odkud byly přepraveny či kde byly sestrojeny. Navzdory hrozbě "okamžité" reakce ze strany Paříže a Washingtonu a slibům syrského vládnoucího režimu, že zničí všechny své zásoby chemických zbraní, ze Sýrie opakovaně přicházejí zprávy o útocích zejména pomocí chloru.

autor: ČTK

