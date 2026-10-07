Přeskočit na obsah
Benative
7. 10. Justýna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Francie si předvolala velvyslance Íránu kvůli šíření dezinformací o protestech

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Francie si ve středu předvolala íránského velvyslance, protože podle ní Teherán šíří dezinformace o současných masových protestech studentů francouzských škol. Informovala o tom agentura Reuters.

French high school and university students protest in France
Protestující drží francouzskou vlajku za barikádou, která blokuje bulvár Saint-Germain, během blokády univerzity Sciences Po v Paříži jako součást celostátních studentských protestů Foto: REUTERS – Sarah Meyssonnier
Reklama

Demonstrace k šíření nepravd a lží využívají šiřitelé konspiračních teorií na Západě, kteří události ve Francii spojují například s protibělošským či islamistickým povstáním, jak tento týden uvedla televize France24.

Francouzské ministerstvo zahraničí sdělilo íránskému velvyslanci, že je naprosto nepřijatelné šíření falešných informací o protestech, které na internetu zveřejnily oficiální účty íránské diplomacie. „Tyto nedůstojné provokace musí přestat,“ řekl mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confavreux.

Související

Íránská státní média k protestům uvedla, že Paříž proti účastníkům postupuje násilně a že porušuje lidská práva demonstrantů. Teherán si kvůli tomu v úterý předvolal francouzského velvyslance v zemi. Confavreux označil předvolání francouzského velvyslance za bezdůvodné.

Stanice France24 uvedla, že protesty ve Francii využívají k šíření dezinformací i známé krajně pravicové postavy na Západě. Například americký hlasatel konspiračních teorií Alex Jones sdílel sestříhané video k demonstracím, ve kterých hovořil o protibělošské občanské válce a o tělech zabitých lidí, kteří leží v ulicích.

Reklama
Reklama

Protesty si nevyžádaly žádného mrtvého a jejich podstatou je nespokojenost se stavem školství a škol včetně nedostatku učitelů, zastaralého vybavení či velikosti škol.

Související

K podobným tvrzením jako Jones se uchýlil i britský krajně pravicový antiislámský aktivista Tommy Robinson. Ten ve svém videu použil několik let staré záznamy, které vydával za aktuální dění. Ve svém klipu uvádí, že ve Francii vznikla „svatá aliance zelených aktivistů a muslimů“ a že hrozí rozšíření událostí i do dalších zemí.

Demonstrace k šíření své propagandy využívají i další konspirační a protiimigrační internetové účty. Jedno z videí například uvádí, že Francie již padla.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack on the town of Pryluky in Chernihiv region
Aftermath of a Russian missile attack on the town of Pryluky in Chernihiv region
Aftermath of a Russian missile attack on the town of Pryluky in Chernihiv region

ŽIVĚ Dárek Putinovi k narozeninám, ruské rakety zasáhly obytný dům a zabili 20 lidí

Ruský útok na obytný dům ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti zabil nejméně 20 lidí včetně pěti dětí, dalších více než pět desítek osob zranil. Vyplývá to z informací ukrajinského ministerstva vnitra. Ruská armáda zničení obytné budovy v Prylukách "nadělila" ruskému vůdci Vladimirovi Putinovi k jeho 74. narozeninám, napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Prezident FIFA Gianni Infantino
Prezident FIFA Gianni Infantino
Prezident FIFA Gianni Infantino

Infantino se v Praze dočkal vřelého přijetí. Prezident má překvapivého vyzyvatele

Prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu. O setkání na sociálních sítích informovali Infantino a předseda FAČR David Trunda.

Reklama
FILE PHOTO: Tennessee set to execute a woman for the first time in two centuries
FILE PHOTO: Tennessee set to execute a woman for the first time in two centuries
FILE PHOTO: Tennessee set to execute a woman for the first time in two centuries

Američanka, která přežila popravu, je zmatená, ale uvědomuje si, co se jí stalo

Američanka Christa Pikeová, která minulý týden po nezdařené popravě smrticí injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Plně si ale uvědomuje, co se jí stalo, řekli ve středu novinářům její právníci po jednání u soudu. U něj podle serveru BBC dosáhli toho, že soudkyně nařídila uchovat co nejvíce důkazů souvisejících s nepovedenou popravou.

Reklama
Reklama
Reklama