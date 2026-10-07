Francie si předvolala velvyslance Íránu kvůli šíření dezinformací o protestech

Francie si ve středu předvolala íránského velvyslance, protože podle ní Teherán šíří dezinformace o současných masových protestech studentů francouzských škol. Informovala o tom agentura Reuters.
Demonstrace k šíření nepravd a lží využívají šiřitelé konspiračních teorií na Západě, kteří události ve Francii spojují například s protibělošským či islamistickým povstáním, jak tento týden uvedla televize France24.
Francouzské ministerstvo zahraničí sdělilo íránskému velvyslanci, že je naprosto nepřijatelné šíření falešných informací o protestech, které na internetu zveřejnily oficiální účty íránské diplomacie. „Tyto nedůstojné provokace musí přestat,“ řekl mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confavreux.
Íránská státní média k protestům uvedla, že Paříž proti účastníkům postupuje násilně a že porušuje lidská práva demonstrantů. Teherán si kvůli tomu v úterý předvolal francouzského velvyslance v zemi. Confavreux označil předvolání francouzského velvyslance za bezdůvodné.
Stanice France24 uvedla, že protesty ve Francii využívají k šíření dezinformací i známé krajně pravicové postavy na Západě. Například americký hlasatel konspiračních teorií Alex Jones sdílel sestříhané video k demonstracím, ve kterých hovořil o protibělošské občanské válce a o tělech zabitých lidí, kteří leží v ulicích.
Protesty si nevyžádaly žádného mrtvého a jejich podstatou je nespokojenost se stavem školství a škol včetně nedostatku učitelů, zastaralého vybavení či velikosti škol.
K podobným tvrzením jako Jones se uchýlil i britský krajně pravicový antiislámský aktivista Tommy Robinson. Ten ve svém videu použil několik let staré záznamy, které vydával za aktuální dění. Ve svém klipu uvádí, že ve Francii vznikla „svatá aliance zelených aktivistů a muslimů“ a že hrozí rozšíření událostí i do dalších zemí.
Demonstrace k šíření své propagandy využívají i další konspirační a protiimigrační internetové účty. Jedno z videí například uvádí, že Francie již padla.
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