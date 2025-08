Francie shodí do Pásma Gazy 40 tun pomoci, oznámil ministr zahraničí Barrot

Francie posílá do Pásma Gazy 40 tun humanitární pomoci prostřednictvím čtyř letů z Jordánska. Podle agentury Reuters to v pátek uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot. Do Pásma Gazy mezitím dorazili americký zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff a americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.

"Je to nouzová pomoc, ale stále to nestačí," řekl Barrot rozhlasové stanici Franceinfo k zapojení Paříže. Německý kancléř Friedrich Merz tento týden oznámil, že nejpozději o víkendu začnou potřebnou pomoc shazovat i německá letadla. Světové nevládní organizace i zástupci OSN varují před zhoršující se situací v Pásmu Gazy, kde lidé umírají hlady. Izrael je kvůli tomu pod rostoucím mezinárodním tlakem a minulý víkend povolil letecké shazování humanitární pomoci. Související Macronovo uznání Palestiny: Symbolické gesto a další nebezpečí pro Francii Izrael od října 2023 vede vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy v odvetě za teroristický útok ozbrojenců Hamásu na jih Izraele. Od začátku března do poloviny května zcela blokoval dodávky pomoci do Pásma Gazy s odůvodněním, že z nich těží teroristická organizace Hamás. Později Izrael dodávky v omezené míře umožnil, podle OSN to však zdaleka nestačí. Barrot ve čtvrtek vyzval k zastavení aktivit Humanitární nadace pro Gazu (GHF), která rozděluje pomoc v Pásmu Gazy za podpory Izraele a Spojených států. Ministr označil aktivity nadace za militarizovanou distribuci pomoci, která vede k masakrům lidí čekajících na pomoc. GHF působí v Pásmu Gazy od konce května a podle OSN při čekání na pomoc byly u středisek této organizace zastřeleny stovky Palestinců. Svědci obvykle hovoří o střelbě vojáků izraelské armády. Ta odpovědnost za incidenty v některých případech odmítá, jindy uvádí, že její příslušníci použili varovné výstřely, neboť se cítili ohroženi. Související Buď příměří, nebo anexe Gazy. Netanjahu dává Hamásu ultimátum Americký zmocněnec pro Blízký východ Steve Witkoff a americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee mezitím v Pátek dorazili do Rafáhu na jihu Pásma Gazy na inspekci centra distribuce potravinové pomoci. Informovala o tom izraelská televize Channel 12. Američtí představitelé kromě střediska v Rafáhu navštíví také další centra spravovaná Spojenými státy podporovou Humanitární nadací pro Gazu (GHF) a budou následně o situaci informovat amerického prezidenta Donalda Trumpa, jelikož Washington připravuje nové plány na distribuci pomoci Palestincům. Související Pomoc padá z nebe: tuny potravin se snášejí padáky na Gazu 10 fotografií Podle Bílého domu si Witkoff s Huckabeem "prohlédnou stávající distribuční místa, aby zajistili plán na dodání další potravinové pomoci, a setkají se s místními Gazany, aby si z první ruky vyslechli, jak vážná je situace na místě". Podle mluvčí Bílého domu Witkoff, který je na návštěvě Izraele, také vedl "produktivní" jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy ve čtvrtek v poledne informovalo, že za uplynulých 24 hodin bylo zabito 111 lidí, z nichž 91 tvořili lidé čekající na pomoc. Zároveň uvedlo, že od začátku války v důsledku podvýživy zemřelo v Pásmu Gazy 159 lidí, včetně 90 dětí. Izrael v Pásmu Gazy bojuje proti teroristickému hnutí Hamás od 7. října 2023, kdy palestinští ozbrojenci napadli pohraničí na jihu Izraele a zabili tam na 1200 lidí, většinou civilistů, další desítky lidí odvkleli do Pásma Gazy jako rukojmí. Izraelské masivní bombardování a pozemní operace toto území rozlohou menší než Praha zdevastovaly a stály život už přes 60 tisíc Palestinců, převážně rovněž civilistů. Tyto údaje uvádí tamní ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem, ale i OSN je považuje za spolehlivé.