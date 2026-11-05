Francie se připravuje na další vlnu protestů. Do ulic vyšle 70 tisíc policistů

Ve Francii bude ve čtvrtek nasazeno přibližně 70 tisíc policistů a četníků v souvislosti s celostátní výzvou ke stávce, kterou vyhlásily hlavní odborové svazy na obranu mezd a pracovních míst. S odvoláním na francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze to ve čtvrtek napsala agentura AFP.
„Jedná se o naprosto stejné opatření jako 31. října,“ řekl Nuňez na středeční tiskové konferenci v Paříži. „Pokud by se objevily nějaké snahy či pokusy o násilí, bude reakce mimořádně rázná. Nebudeme tolerovat žádné výtržnosti, bude zatýkání. Tento den je pro odborové organizace důležitý a musí se odehrát v klidu,“ dodal ministr.
Šéf resortu vnitra mezi rizika spojená s 220 ohlášenými akcemi zařadil nepovolené průvody či rabování a ničení obchodů nebo veřejných budov.
Stejně jako v předchozích týdnech podle něj budou povolány elitní jednotky, obrněná vozidla Centaure, vodní děla, vrtulníky či bezpilotní letouny. Bezpečnostní složky budou provádět kontroly například na nádražích.
Při celostátní demonstraci 17. října bylo nasazeno 60 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. Protesty poznamenaly případy rabování a násilností, zejména v Paříži, Marseille a Lyonu, a to i následující den, přičemž bylo poničeno téměř 3000 obchodů.
Na konci října se ve Francii konalo 291 protestních akcí, na nichž se podle různých zdrojů sešlo 320 tisíc až 500 tisíc lidí. Policie zadržela 779 osob.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Měla to být hranatá revoluce. Tesla se přepočítala a Cybertruck končí jako obří propadák
Americká automobilka Tesla přibližně v polovině příštího roku ukončí ve své továrně v Texasu výrobu modelu Cybertruck, oznámil dnes na síti X generální ředitel Elon Musk. Firma se tak rozhodla po letech trvale slabého prodeje tohoto futuristického modelu, který byl kdysi prezentován jako konkurent tradičních pick-upů.
Z nouzového plánu se stal vražedný boj. Nový sport měl přitom připomínat srážení kachen
Prostě chtěli jen nějak přežít zimu, ale zrodil se tím fenomén, který baví fanoušky už ve třetím století za sebou. Řeč je o basketbalu. Jeho otec Kanaďan James Naismith se narodil přesně před 165 lety, přesto příběh o tom, jak svět objevil košíkovou, žije dodnes.
Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí
Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.