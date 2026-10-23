Francie se připravuje na další vlnu násilností. Nasadí 70 tisíc policistů

Francie na očekávané mohutné sobotní protesty nasadí 70 tisíc policistů a četníků, oznámil v pátek podle médií ministr vnitra Laurent Nuňez. Na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování a bezpečnostní složky jsou připraveny tvrdě zasáhnout, dodal ministr, podle něhož jsou za přípravou nových nepokojů krajně levicové skupiny.
„Podívejte se na sociální sítě: krajní levice tam vyzývá k útokům na veřejné budovy. Nebavíme se tady o hezkých protestech,“ řekl Nuňez novinářům.
Minulou sobotu ve Francii vyšlo do ulic protestovat proti zdražování 550 tisíc až 800 tisíc lidí. K akcím se přidali i studenti.
Na okraj shromáždění v Paříži a dalších městech se odehrály jedny z největších pouličních střetů v posledních letech, vyrabovány byly stovky obchodů a zraněny desítky policistů.
„Jsme připraveni být zítra (v sobotu) velmi tvrdí a netolerovat nic,“ uvedl v pátek Nuňez. V akci budou podle něho i elitní policejní zásahové jednotky, dvacítka obrněných vozidel Centaure, 15 vozů s vodními děly a řada vrtulníků.
Úřady již předem preventivně zakázaly v sobotu demonstrace ve druhém největším francouzském městě Marseille, v Paříži vydaly zákaz demonstrací nahlášených takzvaným hnutím žlutých vest.
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