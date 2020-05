Bez roušky pokuta čtyři tisíce korun. Francie se otevírá, lidé vyrážejí na nákupy

Magdaléna Rejžková

Po dvou měsících přísné karantény začíná ve Francii první fáze uvolňování opatření proti koronaviru. Lidé už nemusí mít povolenky, kterými odůvodňovali každou cestu za prací nebo k doktorovi. Otevírají se obchody a školy, posiluje doprava. Francouzi mají naopak nové povinnosti - například povinné nošení roušky v dopravních prostředcích. A někteří s tím mají problémy.

Marseille (od naší zpravodajky) - "Pane, klobouk na hlavě není rouška!" volá policie na vlakovém nádraží Saint-Charles v Marseille na kolemjdoucího. Roušky jsou od pondělí povinné v dopravních prostředcích pro všechny starší 11 let. Ve vlacích, metru i autobusech je pak možné obsadit jen každé druhé sedadlo. Cesty delší než 100 kilometrů musí být odůvodněné a jsou povolené jen pro pracovní, rodinné nebo jiné naléhavé důvody.

"Dnes je takový zkušební den. Informujeme lidi o rouškách a ve vlacích začínáme kontrolovat povolení (k vycestování), ale když je někdo nemá, zatím nepokutujeme, to přijde až v následujících dnech. Když nebudete mít roušku, přijde vás to na 135 eur (3700 korun)," vysvětluje francouzský policista.

Povinnost nosit roušky v dopravních prostředcích mnohé Francouze překvapila, v průběhu karantény totiž vláda opakovala, že jejich používání nezbytné není.

"Mám ji dnes poprvé a moc se mi nelíbí, pořád tak divně svědí… Mám pocit, že si sahám na obličej víc, než když ji nenosím. Navíc si myslím, že to nařízení ilustruje zmatený přístup francouzské vlády k celé krizi," stěžuje si cestující, který po dvou měsících vyráží do 50 kilometrů vzdáleného města pomoct své matce.

Má přitom štěstí, že žije v takzvaném "zeleném" regionu. Francie je v současnosti rozdělená na dvě zóny - zelenou, kde je míra nakažení nižší a opatření jsou volnější, a červenou, v níž zůstávají opatření přísná. Červené zůstaly regiony Hauts-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Mayotte a metropole Paříž, kde musí obyvatelé v dopravní špičce prokazovat, že mají nezbytný důvod jet do práce, školy nebo k doktorovi. Zavřené jsou i parky a zahrady.

Fronty před obchody

"Konečně si můžu nechat spravit brýle," libuje si paní ve frontě před optikou. "Když se ale rozhlížím kolem, musím říct, že mě to množství lidí venku trochu děsí. Zdá se mi, že jdeme z extrému do extrému, riziko nemoci přece ze dne na den nezmizelo."

Stejně jako ona vyrazilo mnoho lidí do obchodů, které jim byly dva měsíce odepřené: s oblečením, domácími potřebami, květinami, knihami nebo marseilleským mýdlem. "Pouštíme maximálně čtyři zákazníky najednou. Budeme je obsluhovat my, na zboží nesmějí sahat. Pokud mají roušku, měli by si ji nasadit," říká majitelka obchodu s tradičním produktem z tohoto francouzského přístavu.

"Samozřejmě se bojíme, co bude dál. Mýdla u nás běžně nakupují hlavně turisté, se současným omezením cest do 100 kilometrů musíme spoléhat na místní. Máme ale štěstí, že mýdlo je aspoň produkt, který je teď hodně potřeba," dodává.

Minimálně do další fáze uvolnění, která je zatím odhadovaná na 2. června, zůstávají dál zavřené restaurace a bary, stejně jako všechna větší kulturní zařízení. Jejich pracovníci většinou pobírají částečnou podporu v nezaměstnanosti a volný čas věnují třeba dobročinným aktivitám.

Thibaut, který běžně pracuje v muzeu Mucem, se například zapojil do neziskové rouškové manufaktury, které propůjčil prostory místní Burzovní palác. "Šijeme roušky a blůzy pro zdravotníky. Stát sice říká, že je teď všeho dostatek, ale člověk už neví, jestli tomu může věřit," vysvětluje Francouz.

Ministr zdravotnictví minulý týden prohlásil, že v zemi "bude dost roušek pro všechny". Od pondělí je proto většina měst začala obyvatelům distribuovat. Musí se však o ně přihlásit elektronicky nebo po telefonu a vyzvednout si je v domluvené hodiny. Dostupné by měly být roušky za stanovené ceny i v lékárnách, trafikách a dalších obchodech.

Demonstrovat, ale s rozestupy

Někteří Francouzi pojali konec karantény po svém a 11. května symbolicky v 11 hodin vyrazili do ulic vyjádřit to, co mohli dva měsíce sdílet jen na sociálních sítích. Svoje rozhořčení nad přístupem francouzské vlády k současné krizi.

"Je nás tu jen pár desítek, ale brzo nás budou tisíce. Nenecháme si to líbit. Kdyby vláda nelhala a reagovala včas, tak jsme nemuseli být dva měsíce zavření. Udělali to jen proto, aby nad námi měli kontrolu," rozčiluje se na hlavní třídě Canebière v Marseille jedna z demonstrujících, která se hlásí k odkazu hnutí žlutých vest. Ty už více než rok protestují ve Francii proti tamní vládě.

"Zdravotníci měsíce upozorňovali na nedostatek prostředků a lůžek, ale vláda dál škrtala. Teď jim vyjadřuje solidaritu a lidé, kteří ji volí, tleskají doktorům na balkonech. To je pokrytectví," dodává žena. Její slova ale přerušuje příjezd policie, která začne rozhánět dav s tím, že povolená jsou jen shromáždění do deseti osob.

Jiní Francouzi mají praktičtější starosti. Například učitelé základních a mateřských škol, kteří nyní nastoupili do práce, aby se připravili na úterý a další dny, během nichž se má do lavic vrátit až milion žáků po celé Francii. Někteří už teď upozorňují na to, že pokyny vlády jsou nejasné a školy nejsou na drastická hygienická opatření připravené. Už v úterý proto čeká Francii další zatěžkávací zkouška první fáze uvolňování.