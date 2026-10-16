Přeskočit na obsah
Benative
16. 10. Havel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Francie se chystá na sobotní megaprotest. Policie dostala povolení použít omračující granáty

Nationwide day of student protests in France
Nationwide day of student protests in France
French high school and university students protest in Nantes
French high school students protest in Paris
Nationwide day of student protests in France
Zobrazit
7 fotografií
Od začátku studentských protestů bylo jen v pařížské metropolitní oblasti zatčeno 1260 lidí, z nichž 86 procent byli nezletilí. Snímek z tohoto týdne zachycuje protesty v Paříži. |
Foto: REUTERS – Sarah Meyssonnier
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Nejsou to studentské protesty, ale „hnutí městského násilí“, odsoudil násilné demonstrace premiér Sébastien Lecornu. Ministr vnitra Laurent Nuňez vydal policii povolení k použití omračujících granátů. „Pokud by došlo k vážnému násilí, budou tyto granáty použity,“ sdělil televizi France 2. Jejich použití bylo pozastaveno po incidentu v Lens, kde byla patnáctiletému demonstrantovi utržena ruka.

Reklama

Francie mobilizuje desítky tisíc policistů. Na sobotu totiž radikální studenti a odbory svolávají demonstrace po celé zemi. K nim se přidalo i hnutí „Žluté vesty“, které v letech 2018 a 2019 svými často násilnými protesty proti zdražení pohonných hmot paralyzovalo zemi. Nyní chtějí Žluté vesty „znovu dobýt ulice“.

Ministr vnitra Nuňez v obavách z násilí povolil policii podle serveru Le Figaro používat omračující (zábleskové) granáty GLI-F4. Tento granát kombinuje silný záblesk, zvukový efekt (přesahující 160 dB) a slzný plyn. Obsahuje také výbušnou nálož (přibližně 25 gramů TNT).

Související

Právě tento granát uchopil 13. října při protestech v městě Lens do ruky patnáctiletý mladík, aby jej odmrštil od skupiny demonstrantů. Granát mu ale explodoval v ruce. Výbuch mu utrhl končetinu v zápěstí a způsobil vážná zranění na obličeji a hrudníku.

Po incidentu dostala policie zákaz granáty používat. „Pozastavuji jejich používání pro studentské protesty, dokud nebude odhalena pravda o tom, co se v tomto případě stalo,“ řekl tehdy Nuňez. Teď otočil. „Jsme svědky stále větší agrese mladých lidí vůči policii… Pokud mladí lidé vstoupí na veřejná prostranství, pokud svým jednáním brání dopravě nebo pokud zapálí popelnice, jsme povinni zasáhnout, abychom uvolnili silnice a zabránili požáru. Jsem garantem bezpečnosti. Zastupuji veřejný zájem,“ připomněl ministr vnitra.

Reklama
Reklama

Obhajoval také práci policie, kterou levicová opozice obviňuje z přílišné brutality. „Když je použita síla, je to reakce na útok. Když vidíte videa na sociálních sítích, můžete mít dojem, že zatýká nevinné. Ale když mladý člověk hodí po policii projektil, může být později zatčen,“ poznamenal Nuňez.

Související

Od začátku studentských protestů bylo jen v pařížské metropolitní oblasti zatčeno 1260 lidí, z nichž 86 procent byli nezletilí, oznámila ve čtvrtek pařížská policejní prefektura. Zraněno bylo 286 policistů a četníků a 13 učitelů. „Násilí se opakuje a stupňuje. Eskalaci násilí v posledních několika týdnech nelze bagatelizovat,“ uvedla prefektura.

Současné protesty vypukly koncem září na Lyecu Antoine-de-Saint-Exupéry v Creteilu, na jihovýchodním předměstí Paříže. Učitelé i studenti si stěžovali na nedostatek financí a personálu, přeplněné třídy a učebny, kde chybějí i židle a stoly. Protesty se rychle rozšířily po celé zemi a na řadě míst přerostly v násilnosti, kdy útočníci zapalovali školy, útočili na učitele, policii a hasiče.

V současnosti nejpopulárnější francouzská politička Marine Le Penová z Národního sdružení požaduje, aby byli vyloučeni ze školy ti studenti, kteří ve škole způsobují škody a jsou starší šestnácti let. „Ať si sami najdou školu, která je bude vzdělávat,“ prohlásila Le Penová.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Studenti po celé Francii blokovali kampusy, házeli dlažební kostky na policii a zapalovali ohně

Studenti po celé Francii blokovali kampusy, házeli dlažební kostky na policii a zapalovali ohně | Video: X/Europa.com
Prohlédnout 7 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy visits London
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy visits London
FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy visits London

Putinovi nebude žádné území dost, chce Ukrajinu zničit, řekl Zelenskyj

Ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi nebude žádné území dost, chce Ukrajinu zničit, řekl v pátek po jednání na summitu Evropské unie v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Od Evropy cítí ukrajinská hlava státu plnou podporu, kontinent je podle něj velmi sjednocen. Uvedl také, že narušení vzdušného prostoru některých evropských zemí je testem, jak bude Evropa reagovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama