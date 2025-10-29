Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

Text schválený senátory uvádí, že souhlas musí být informovaný, svobodně udělený a musí být možné jej kdykoli odvolat. Souhlas musí být posuzován s ohledem na okolnosti a nelze jej předpokládat pouze na základě mlčení nebo nedostatku odporu ze strany oběti. Dříve francouzské právo definovalo znásilnění pouze jako styk za použití násilí, nátlaku, výhrůžky nebo překvapení.
Změnu trestního zákoníku přijala ve středu horní komora francouzského parlamentu, poslanci ji v Národním shromáždění schválili minulý týden. Agentura Reuters připomíná, že zákon před vstupem v platnost vyžaduje také podpis francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
"Právě jsme dosáhli historického vítězství," uvedly ve společném prohlášení poslankyně Marie-Charlotte Garinová a Véronique Riottonová, předkladatelky návrhu na změnu zákona. Poslankyně ale upozornily, že boj proti sexuálnímu násilí nekončí. Vyzvaly například k posílení mechanismů na podporu ochrany obětí nebo zlepšení sexuální výchovy.
Pozornost k tématu sexuálního násilí ve Francii přitáhl mediálně sledovaný případ Pelicotové. Tuto důchodkyni téměř deset let omamoval prášky na spaní a znásilňoval její tehdejší manžel a další muži, kterým ji nabízel na internetu. Pelicotová se při soudním procesu na konci minulého roku podle agentury AFP stala feministickou ikonou, když svolila, aby byl proces veřejný, a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili.
Soud shledal na konci loňského roku všechny muže vinnými a uložil jim tresty v rozmezí od tří do 15 let vězení. Bývalý manžel oběti si odpykává 20letý trest. Proces ale mimo jiné poukázal na šedou zónu v tehdejší francouzské legislativě, na jejímž základě obhajoba některých mužů argumentovala, že Pelicotovou neznásilnili.
Přijetím této legislativní změny se Francie připojí k zemím, kde je sex bez souhlasu trestným činem. Jsou mezi nimi například Kanada, Švédsko, Španělsko nebo od jara 2025 Norsko. Česko schválilo změnu vymezení znásilnění na nesouhlasný pohlavní styk v dubnu 2024.