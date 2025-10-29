Zahraničí

Pelicotová změnila zákony. Francie redefinovala znásilnění jako sex bez souhlasu

před 56 minutami
Francouzský parlament schválil změnu trestního zákoníku, která vymezuje znásilnění jako jakýkoli sexuální akt bez souhlasu. Informovaly o tom tiskové agentury a místní média. Toto téma získalo ve Francii pozornost zejména s případem Gisèle Pelicotové, za jejíž znásilnění poslal soud do vězení desítky mužů včetně jejího manžela.
Text schválený senátory uvádí, že souhlas musí být informovaný, svobodně udělený a musí být možné jej kdykoli odvolat. Souhlas musí být posuzován s ohledem na okolnosti a nelze jej předpokládat pouze na základě mlčení nebo nedostatku odporu ze strany oběti. Dříve francouzské právo definovalo znásilnění pouze jako styk za použití násilí, nátlaku, výhrůžky nebo překvapení.

Změnu trestního zákoníku přijala ve středu horní komora francouzského parlamentu, poslanci ji v Národním shromáždění schválili minulý týden. Agentura Reuters připomíná, že zákon před vstupem v platnost vyžaduje také podpis francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

"Právě jsme dosáhli historického vítězství," uvedly ve společném prohlášení poslankyně Marie-Charlotte Garinová a Véronique Riottonová, předkladatelky návrhu na změnu zákona. Poslankyně ale upozornily, že boj proti sexuálnímu násilí nekončí. Vyzvaly například k posílení mechanismů na podporu ochrany obětí nebo zlepšení sexuální výchovy.

Pozornost k tématu sexuálního násilí ve Francii přitáhl mediálně sledovaný případ Pelicotové. Tuto důchodkyni téměř deset let omamoval prášky na spaní a znásilňoval její tehdejší manžel a další muži, kterým ji nabízel na internetu. Pelicotová se při soudním procesu na konci minulého roku podle agentury AFP stala feministickou ikonou, když svolila, aby byl proces veřejný, a odmítla anonymitu se slovy, že hanbu mají cítit muži, kteří ji znásilnili.

