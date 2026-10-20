Přeskočit na obsah
Benative
20. 10. Vendelín
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Francie prožila klidnou noc. Díky zákazu vycházení, pochvaluje si premiér

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Noční zákaz vycházení, který po několika dnech násilných demonstrací francouzské úřady vyhlásily v částech Paříže i v jiných městech, pomohl v noci na úterý zajistit klid. Na sociální síti X to napsal francouzský premiér Sébastien Lecornu.

Aftermath of protest clashes in Lyon
Francie v uplynulých dnech zažila velké demonstrace, které na některých místech provázelo násilí a rabování. Policie zadržela přes 2500 lidí.Foto: REUTERS – Cecile Mantovani
Reklama
France High School Protests
France Protests
A person wearing a mask holds a placard, the day after a national day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices, in Paris
France High School Protests
Zobrazit
59 fotografií

Francie v uplynulých dnech zažila velké demonstrace, které na některých místech provázelo násilí a rabování. Policie zadržela přes 2500 lidí.

„Cíleně zaměřené noční zákazy vycházení přispěly k tomu, že v noci na úterý byl klid,“ uvedl Lecornu a poděkoval policii a četnictvu.

Dodal, že tam, kde bude potřeba, budou platit zákazy nočního vycházení i od úterního večera. Rozhodnou o tom prefekti v koordinaci se starosty jednotlivých obcí.

Nepokoje ve Francii, rok 2026 | Video: X

Víkendové protesty navázaly na několikatýdenní studentské demonstrace proti podfinancování školství, k protestním akcím se připojili zemědělci nebo odboráři a různé protestní skupiny.

Reklama
Reklama

Lecornu v pondělí prohlásil, že vláda použije veškeré prostředky k obnově pořádku, nevyloučil ani vyhlášení výjimečného stavu. Z organizování násilností obvinil krajní levici.

Podle zpravodajských služeb se prý snaží vyvolat nepokoje, které by trvaly až do prezidentských voleb plánovaných na jaro.


Související
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Mikuláš Křen
Mikuláš Křen
Mikuláš Křen

Kultovní Samotáři jsou moje stigma, říká herec a podnikatel Mikuláš Křen

Mikuláš Křen hrál na přelomu milénia cynického Roberta ve známém filmu Samotáři. Po jeho premiéře utekl před slávou do zahraničí. Dnes by se rozhodl jinak – zůstal by a víc se zaměřil na herectví. Místo toho se nadchl pro mnoho věcí: pro podnikání, virtuální realitu nebo Bitcoin. Teď by chtěl stát před kamerami výrazně častěji. Jaký je vlastně život, když v něm nestále zkoušíte něco nového?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama