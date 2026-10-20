Francie prožila klidnou noc. Díky zákazu vycházení, pochvaluje si premiér

Noční zákaz vycházení, který po několika dnech násilných demonstrací francouzské úřady vyhlásily v částech Paříže i v jiných městech, pomohl v noci na úterý zajistit klid. Na sociální síti X to napsal francouzský premiér Sébastien Lecornu.
Francie v uplynulých dnech zažila velké demonstrace, které na některých místech provázelo násilí a rabování. Policie zadržela přes 2500 lidí.
„Cíleně zaměřené noční zákazy vycházení přispěly k tomu, že v noci na úterý byl klid,“ uvedl Lecornu a poděkoval policii a četnictvu.
Dodal, že tam, kde bude potřeba, budou platit zákazy nočního vycházení i od úterního večera. Rozhodnou o tom prefekti v koordinaci se starosty jednotlivých obcí.
Víkendové protesty navázaly na několikatýdenní studentské demonstrace proti podfinancování školství, k protestním akcím se připojili zemědělci nebo odboráři a různé protestní skupiny.
Lecornu v pondělí prohlásil, že vláda použije veškeré prostředky k obnově pořádku, nevyloučil ani vyhlášení výjimečného stavu. Z organizování násilností obvinil krajní levici.
Podle zpravodajských služeb se prý snaží vyvolat nepokoje, které by trvaly až do prezidentských voleb plánovaných na jaro.
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