Francie podezřívá Rusko ze šíření dezinformací o prezidentských kandidátech

Francie má podezření, že se Moskva pokusila šířit falešné zprávy o dvou politicích, kteří kandidují nebo budou pravděpodobně kandidovat ve francouzských prezidentských volbách. Informovala o tom v úterý agentura AFP s odkazem na své bezpečnostní zdroje a na jednoho z dotčených politiků.
Francouzské úřady minulý týden odhalily dezinformační kampaň zaměřenou na Raphaëla Glucksmanna, levicového poslance Evropského parlamentu a hlasitého kritika Kremlu. U Glucksmanna se očekává, že se příští rok bude ucházet o prezidentský úřad.
Podle anonymního zdroje AFP stojí za akcí propagandistická síť Storm-1516, která je spojována s ruskou rozvědkou. „Ruské bezpečnostní služby zahájily operace zaměřené na destabilizaci volební kampaně v roce 2027,“ napsal Glucksmann v pondělí večer na sociálních sítích.
Falešná zpráva, ve které se píše o existenci spiknutí s cílem podpořit jeho kandidaturu, se objevila na webových stránkách, které se tvářily jako legitimní online server Blast. „Toto falešné médium zašlo tak daleko, že si přisvojilo identitu novinářů, vytvořilo falešné dokumenty a pomocí umělé inteligence reprodukovalo hlasy,“ uvedl Glucksmann na síti X a dodal, že součástí dezinformačního webu bylo i falešné video s jeho přítelkyní.
„Cílem je šířit naprosté lži, které by očernily osobnosti, které ruský režim považuje za nepřátelské,“ řekl Glucksmann, jenž se opakovaně vyjadřoval proti ruské invazi na Ukrajinu z roku 2022.
V nadcházejících prezidentských volbách má podle posledních průzkumů nejlépe nakročeno krajní pravice, přičemž Marine Le Penová se o post v Elysejském paláci bude ucházet již počtvrté, a to navzdory odsouzení za podvod, připomíná AFP.
Síť Storm-1516 minulý měsíc rovněž zaměřila svou pozornost na prezidentského kandidáta Édouarda Philippa. Ten stál v čele francouzské vlády v letech 2017 až 2020 a nyní vede centristickou stranu Horizons. Podle průzkumů by mohl v prezidentských volbách uspět i proti kandidátovi krajní pravice. Storm-1516 na sociálních sítích šířila falešné informace o jeho zdravotním stavu.
Síť je rovněž podezřelá ze spojitosti s akcí odhalenou v únoru, jejímž cílem bylo šířit nepravdivá tvrzení spojující prezidenta Emmanuela Macrona s odsouzeným sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem.
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