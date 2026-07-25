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Zahraničí

Francie nařídila evakuaci dalších sedmi obcí u Bordeaux kvůli požárům

ČTK

Francouzské úřady v noci na sobotu nařídily preventivní evakuaci sedmi obcí v okolí Bordeaux kvůli rozsáhlým lesním požárům, které se k oblasti blíží. V těchto obcích žije přes 170 tisíc lidí, ale dvou z nich se evakuace týká jen částečně.

Evacuated residents rest at the Bordeaux-Lac Exhibition Centre, in Bordeaux
Evakuovaní obyvatelé v centru Bordeaux-Lac Exhibition CentreFoto: REUTERS – Manon Cruz
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Již k pátečnímu večeru se přitom podle úřadů v jihozápadní Francii muselo evakuovat 141 tisíc lidí. Dalších 60 tisíc lidí muselo kvůli požárům opustit domovy ve středním Španělsku.

Nové opatření se týká obyvatel obcí Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean d'Illac, Martignas-sur-Jalles, a Saint-Aubin de Médoc. Ty se nacházejí v blízkosti metropolitní oblasti Bordeaux nebo jsou její součástí a celkem v nich žije 69 800 lidí, uvedla agentura AFP. Částečně se evakuace týká také obcí Mérignac, kde žije 78 tisíc lidí, a Eysines s 24 800 obyvateli.

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„Vzhledem k šíření požáru a navzdory značným prostředkům nasazeným hasičskými a záchrannými složkami si situace vyžaduje evakuaci obyvatel dotčených oblastí,“ uvedla ve svém prohlášení prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová.

Ve Španělsku musela kvůli požáru americká Národní agentura pro letectví a vesmír (NASA) evakuovat zařízení určené ke komunikaci s vesmírnými družicemi, které se nachází asi 65 kilometrů od Madridu, upozornila agentura AFP.

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V pátek večer řekl delegát španělské vlády Francisco Martín Aguirre novinářům, že hasičům dosud pomáhaly relativně nízké teploty, ale situaci může zhoršit vítr. Dopoledne se podle něj očekává zesílení větru s poměrně nepředvídatelnými poryvy, citovala jej televize France24.

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že v cestovatelském systému Drozd je nyní ve Francii evidováno 251 turistů z Česka a ve Španělsku 1008 cestovatelů. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojuje s požáry také Itálie a Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe.

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