Za vyřazením mrazáků ve Francii je šokující viník. Nemusí to být konec, varují experti

„Je to útok bezprecedentního rozsahu a agresivity. Jde o první rozsáhlou kyber-sabotáž na francouzském území a představuje zásadní hrozbu pro naše národní zájmy a bezpečnost lidí,“ uvedl ke kyberútokům na mrazáky francouzský ministr zahraničí
Hackeři dokázali rozpálit mrazáky v evropských supermarketech na desítky stupňů a způsobit milionové škody. Francie po měsíci ukázala na překvapivého viníka a slibuje nezbytná opatření. Podle expertů ale podobné útoky mohou být předzvěstí mnohem závažnějších zásahů do kritické infrastruktury.
V říjnu čelily evropské supermarkety nečekané hrozbě - sérii kyberútoků. Hackeři na dálku pronikli do ovládání mrazáků a přepnuli je na rozmrazování. To vyhnalo teploty až k 50 stupňům, znehodnotilo tuny potravin a v některých případech zavinilo požáry. Ztráty se podle prvních odhadů vyšplhaly do desítek milionů eur.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pondělí, po necelém měsíci vyšetřování od první vlny útoků, ukázal na viníka. „Díky působivé práci našich vládních agentur mohu potvrdit, že za útoky stojí Íránské revoluční gardy,“ uvedl Barrot.
„Je to útok bezprecedentního rozsahu a agresivity. Jde o první rozsáhlou kybersabotáž na francouzském území a představuje zásadní hrozbu pro naše národní zájmy a bezpečnost lidí,“ dodal dále Barrot a slíbil, že útok nezůstane bez odezvy.
Právě Francie byla nejvíce zasaženou zemí. První z útoků, ke kterému došlo 11. října, dopadl podle agentury AP na téměř 700 obchodů napříč zemí. Druhá vlna útoků z konce října poté zasáhla mrazáky v dalších sedmi evropských zemích, mimo jiné Belgii, Švédsku, Irsku nebo Estonsku.
Jak popisuje britský list The Guardian, konkrétně má mít hackerskou misi na svědomí skupina Shahid Kaveh. Ta má být napojena přímo na revoluční gardy. Zda tato skupina stojí za oběma vlnami útoků, nebo jen za první „francouzskou“, zatím není jisté, píše BBC.
Skupinu měl podle pařížské veřejné prokurátorky Laure Beccuauové odhalit specifický „modus operandi“. Konkrétně mělo jít o „používání perštiny a IP adres nacházejících se v Íránu,“ cituje prokurátorku The Guardian.
„Útočí na jednoduchá zařízení. Zatím“
Francouzské úřady si podle ministra zahraničí následně předvolají íránského ambasadora. „Francie dále podnikne jakékoliv další nutné opatření, aby odradila kohokoliv, kdo by se útok pokusil opakovat,“ upozornil Barrot.
Írán na nařčení Paříže dosud nijak nereagoval. Jak ale připomíná agentura Reuters, Teherán dlouhodobě rozporuje jakákoliv obvinění z autorství kybernetických útoků.
Nicméně podle Gérôme Billoise, experta na kyberútoky ze společnosti Wavestone Gérôme, jsou podobnými typy útoků známé jen dvě země – Írán a Rusko.
„Útočí na jednoduchá zařízení. Zatím. Ale jako státem podporovaná má organizace (Shahid Kaveh) zdroje, odhodlání a čas. Měli bychom proto být připraveni, že se objeví útoky i na další systémy, zejména distribuci vody a elektřiny,“ doplnil Billoise pro Guardian.