Francie má za sebou další vlnu protestů, tentokrát ale daleko slabších než dříve

Sobotní protesty ve Francii proti rostoucím životním nákladům a na podporu studentů, které se konají čtvrtý víkend v řadě, mobilizovaly výrazně méně lidí než ty předešlé. Podle organizátorů se v celé zemi zúčastnilo manifestací 250 tisíc lidí, úřady hovořily o 146 tisících protestujících. Demonstrace byly převážně pokojné, nicméně na konci některých pochodů propukly občasné střety s policií.
Nižší účast kontrastuje nejen s předchozími třemi víkendy, ale i se čtvrtkem, kdy do ulic v rámci celostátní stávky svolané odbory vyšlo podle odborové organizace CGT přibližně 1,6 milionu lidí. Úřady uvedly, že podle jejich odhadů to bylo 575 tisíc lidí.
V Paříži v sobotu pochod vedl tradičně z náměstí Place de la République až na náměstí Place de la Nation. Bezpečnostní složky zasáhly slzným plynem poté, co na konci protestu někteří účastníci na policisty zaútočili kromě jiného pyrotechnikou. Ke střetům došlo i v Lyonu, kde několik stovek lidí při nepovoleném protestu blokovalo silnici.
Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, ve Francii vypukly v polovině září. Připojily se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami.
Podle ministerstva vnitra bylo po celé zemi nasazeno 70 tisíc příslušníků bezpečnostních složek, kteří měli zabránit případnému opakování rozsáhlých nepokojů a rabování. Ty propukly při protestech 17. října.
V Paříži se dnes konal i protest nedaleko Národního shromáždění organizovaný hnutím žlutých vest, přestože ho úřady zakázaly. Podle agentury AFP se při něm odpoledne sešla zhruba stovka lidí, kterým posléze zatarasil cestu policejní kordon.
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