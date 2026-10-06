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Zahraničí

Francie kvůli protestům uvolní část výuky. Studenti budou debatovat se školami

ČTK
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Střední školy ve Francii zruší od středy do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty. V úterý odpoledne to při interpelacích oznámil premiér Sébastien Lecornu. Ten také ostře kritizoval násilnosti, které doprovází studentské protesty v posledních dnech.

France Protests
Student prochází kolem hořícího kola poblíž střední školy Baggio, kterou protestující zablokovali proti zveřejnění návrhu rozpočtu vlády na příští rok, v Lille ve Francii v úterý 29. září 2026. (AP Photo/Jean-Francois Badias)Foto: AP – Jean-Francois Badias
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Z rozdmýchání střetů nařkl krajně levicovou stranu Nepodrobenou Francii (LFI), jejíž představitelé na studentské demonstrace chodí. Podle premiéra bylo zraněno od začátku protestů přes 200 studentů a 34 ředitelů škol či zástupců.

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Podle Lecornua se potřeby a požadavky studentů mezi školami a regiony často liší. Je tedy nutné, aby vedení škol prodebatovalo tyto potřeby se žáky a studenty. "Z tohoto důvodu ministr národního školství rozhodl uvolnit čas (vyučování) zítra (ve středu) ráno, ve čtvrtek a v pátek," uvedl premiér před poslanci.

Později ministerstvo školství uvedlo, že každý zřizovatel střední školy musí vyčlenit půlku vyučovacího dne pro "vnitřní demokracii ve škole". Tento čas by mělo vedení školy využít, aby vyslechlo názory žáků a studentů. "Další vyučování není pozastaveno," uvedlo ministerstvo, které také spustilo webovou platformu, kde se mohou studenti rovněž vyjádřit ke stavu školství.

Lecornu současně kritizoval násilí, které podle něj doprovází protesty. "Extrémní násilí zaklepalo na dveře středních škol," řekl v Národním shromáždění. Podle něj bylo v souvislosti s protesty zraněno nejvíce zaměstnanců ve školství za poslední desetiletí. Podpálit školu či zlynčovat učitele nezlepší kvalitu školství, uvedl premiér, který tak zmínil některé incidenty, o kterých informovala média v souvislosti s protesty.

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Ve Francii v úterý i v předchozích dnech vyšly do ulic desítky tisíc žáků, studentů a dalších lidí, kteří požadují zlepšení kvality výuky, vyšší výdaje na školství a posílení pedagogického personálu. V části škol studenti také blokují výuku. Některé studentské organizace chtějí v protestech pokračovat i ve středu.

Za represi studentů a demonstrantů a podle ní brutální postupy policie kritizovala vládu opoziční poslankyně za LFI Mathilde Panotová. "Pane premiére, policie plní vaše rozkazy, dal jste souhlas s tím nejhorším," uvedla Panotová. Podle ní se vláda snaží odpovědět na požadavky demonstrantů policií. Nepřiměřené zásahy policie kritizovali v parlamentu i další levicoví poslanci a poukázaly na ně další organizace včetně jednoho ze sdružení státních zástupců.

Lecornu kritiku Panotové odmítl. "Rozsévat chaos, jak činíte od začátku studentských demonstrací, je skandální," řekl na adresu LFI. "A my vám to nedovolíme," dodal premiér, podle kterého se krajně levicová strana, jejíž vůdce Jean-Luc Mélenchon chce kandidovat příští rok na prezidenta, snaží vytvořit v zemi nepořádek.

Studentských demonstrací se v úterý ve Francii zúčastnilo podle organizátorů 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc v Paříži. Odhad úřadů je zhruba poloviční: podle něj se do dnešních protestů zapojilo 256 tisíc lidí po celé v zemi a z toho v metropoli 56 tisíc.

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