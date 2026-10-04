Francie kvůli protestům středoškoláků v pondělí zavře 500 škol

Kvůli bouřlivým studentským protestům bude v pondělí částečně či zcela zrušena výuka na 400 až 500 středních školách ve Francii, oznámil podle agentury AFP ministr školství Édouard Geffray. Od vypuknutí demonstrací bylo podle něj vypáleno či vypleněno celkem 24 školních zařízení.
Počet uzavřených škol bude srovnatelný s pátkem, jelikož „nebyly splněny bezpečnostní podmínky,“ řekl Geffray. Přislíbil však částečnou a postupnou obnovu výuky.
Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky na školách. Stěžují si na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do měst po celé zemi, včetně samotného hlavního města, Marseille, Štrasburku, Tours nebo Lille. Podle AFP se konaly ve všech francouzských departementech.
Studentské hnutí podle Geffraye infiltrovaly krajně levicové živly, které rozdmýchávají násilí. „Existují aktivisté, zejména z krajní levice, kteří toto středoškolské hnutí infiltrovali, převzali nad ním kontrolu a páchali extrémní násilí,“ prohlásil ministr. To podle něj představuje nebezpečí jak pro studenty, tak pro učitele. Při protestech utrpělo zranění 78 školských pracovníků, což je nevídané, řekl.
Policie v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Řada protestujících podle agentury Reuters utrpěla vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy. Kritici policii obviňují z používání hrubých taktik. Zadrženo bylo více než pět tisíc lidí, přičemž 85 procent z nich podle AFP tvořili nezletilí.
Organizátoři chtějí pokračovat
Organizátoři vyzvali k úternímu pokračování protestů s odkazem na absenci konkrétních kroků ze strany vlády.
Úřady v neděli zadrželi 16letého studenta v souvislosti s pátečním napadením učitele ve městě La Ciotat na jihovýchodě země nedaleko Marseille. Devětapadesátiletý učitel byl při jednom z protestů polit benzinem a fyzicky napaden.
Francouzská policie rovněž zatkla dva lidi v souvislosti s pátečním napadením policisty během střetů mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Belfortu na severovýchodě země, oznámila dnes prokuratura. Úřady incident vyšetřují jako pokus o vraždu. Policista podle médií při napadení upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován.
Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta však za poslední dekádu téměř nezměnily. V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů ministerstva školství.
Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem navýšit financování, ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.
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