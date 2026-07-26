Francie kvůli požárům evakuovala už přes 220 tisíc obyvatel z obcí poblíž Bordeaux

Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na neděli nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy, uvedla podle agentury AFP prefektura.
Nová evakuace se týká obyvatel obcí Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios a Cestas. Dříve k večeru bylo vyzváno k evakuaci pouze 8000 obyvatel dvou těchto obcí, jak uvedl server stanice France Info.
Podle AFP požár v regionu znovu výrazně zesílil a vyvolal povětrnostní jev, při němž si oheň vytváří vlastní vzdušné proudění. To může být velmi nepředvídatelné a výrazně ztěžuje zásah hasičů. „Bude to opět náročná noc,“ citovala AFP šéfa prefektury v Gironde Nicolase Braze.
Ve Francii je nadále asi 30 aktivních lesních požárů a spáleno už bylo téměř 100 tisíc hektarů půdy, napsal v sobotu večer na síti X francouzský premiér Sébastien Lecornu.
Předpověď počasí podle Lecornua naznačuje, že nadcházející hodiny „mohou být těžké“. Vláda je ale podle premiéra připravena na všechny scénáře, nasadila 1400 hasičů, zajistila 3500 provizorních lůžek pro evakuované, distribuuje 2,5 milionu respirátorů a jako posily vyslala také 20 sanitek z vojenského zdravotnictví.
Francouzské ozbrojené síly uvedly, že k sobotnímu večeru bude k pomoci s hašením požárů nasazeno 1500 vojáků a že počet nasazených sil se bude neustále přizpůsobovat vývoji. Vojáci budou mimo jiné pomáhat s evakuací a s ochranou domovů. Kromě toho také pomáhají s logistickou podporou a hašením plamenů ze vzduchu.
Pomáhají také čeští hasiči, kteří v sobotu večer zasahovali v obci Le Temple. Spolupracují s francouzským vrtulníkem a slovenskými kolegy. O jejich nasazení informovali hasiči v příspěvku na síti X.
Francii a Španělsko sužují lesní požáry, kvůli nimž muselo být už evakuováno odhadem přes 300 tisíc lidí. Od vypuknutí požárů v jihozápadním regionu Gironde bylo evakuováno v této oblasti již nejméně 222 tisíc lidí.
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