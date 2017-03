Francie je jako řízená autopilotem, hřímá Le Penová. Pokud frexit neprojde, odejdu, slibuje

před 1 hodinou

Do prezidentských voleb ve Francii zbývá méně než šest týdnů. Nejvíce hlasů by v prvním kole měla podle průzkumů dostat šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penová. Kandidátka na první francouzskou prezidentku plánuje, že pokud uspěje ve volbách, tak do půl roku vypíše referendum o setrvání v Evropské unii. Pokud by v hlasování Francouzi odmítli z Unie odejít, tak Le Penová coby prezidentka podá demisi.

Paříž (od naší zpravodajky z Francie) - "Francie je kvůli Evropské unii jako letadlo řízené autopilotem, řídicí věž je v Bruselu. Já ale chci, abychom nad vlastní zemí převzali manuální řízení."

Marine Le Penová, favoritka francouzských prezidentských voleb, umí pečlivě nakládat se slovy.

"Do šesti měsíců po mém zvolení do prezidentského úřadu hodlám svolat referendum. Francouzům v něm položíme otázku: Chcete odejít z Evropské unie?" plánuje Le Penová. Ta z kritiky Evropské unie udělala jedno ze svých stěžejních předvolebních témat.

Je vidět, že šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty je na velkou pozornost médií zvyklá. Na setkání s evropskými novináři, kterého se zúčasnila i reportérka Aktuálně.cz, působí rázně a energicky.

Není divu, že svým charismatickým projevem si snadno dokáže podmanit davy.

Možná i díky tomu má na rozdíl od svých rivalů největší podíl skalních příznivců, kteří jí za všech okolností dají svůj hlas. Je jich zhruba 80 procent ze všech jejích voličů. Naopak exministr hospodářství a centrista Emmanuel Macron, který by měl podle průzkumů společně s ní postoupit do druhého kola prezidentského hlasování, má takových příznivců zhruba 45 procent.

První kolo prezidentských voleb se koná 23. dubna. Pokud v něm žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu, bude následovat druhé kolo, které je plánované na 7. května.

Bez Evropské unie, bez eura

Le Penová je podle průzkumů favoritkou voleb, a to právě i díky své kritice Unie. Před slibovaným referendem o vystoupení Francie z EU chce podobně jako Britové vyjednávat.

"Myslím, že se na mou stranu přidají některé další státy, které budou chtít využít toho, že tak velká země jako Francie podobné rozhovory začala," dodává bez jakýchkoliv dalších podrobností.

Není tak jasné, o jaké země by se mělo jednat, a tudíž kde chce hledat své spojence pro překreslení současné Unie v "Evropu národů", jak Le Penová označuje svůj projekt.

Na rozhovory s EU má připraveno několik požadavků. Le Penová hovoří například o teritoriální suverenitě, kdy by si Francie mohla sama rozhodovat, kdo vstoupí nebo zůstane na jejím území. Volá po zrušení schengenského volného prostoru.

Zmiňuje také "měnovou suverenitu" a návrat k franku. Tvrdí, že sama Francie by se měla vrátit ke své staré měně, zatímco v mezinárodních transakcích by Paříž nadále používala podle jejích slov "společnou měnu". Zda by jí mělo zůstat euro nebo zda by měla vzniknout obdoba někdejší virtuální zúčtovací měny ECU (Evropská měnová jednotka), ale není jasné.

Ani v tomto případě tedy Le Penová nejde do hloubky. Její slova často jen kloužou po povrchu. Občas používá vzletné fráze, aniž by zacházela do hlubších detailů.

Bez frexitu podám demisi

Le Penová slibuje, že pokud ovšem Brusel kývne na její požadavky, Francouzům doporučí, aby hlasovali pro setrvání v Unii. A pokud ne, tak je naopak vyzve, aby si po vzoru Britů zvolili frexit.

"Obrátím se k francouzskému lidu, aby hlasoval pro odchod z Unie," ujišťuje Le Penová.

V sídle prez. kampaně Le Penové. Zvenku působí budova velmi nenápadně...uvnitř jen pár plakátů....@za_hranici @Hospodarky pic.twitter.com/fwGY4T8nZt — Simone Radačičová (@radacicova) March 8, 2017

V případě, že by ji Francouzi nakonec nevyslyšeli, hodlá podat demisi. "Pokud bych Francouze požádala, aby odešli z EU, a oni to v referendu odmítli, tak bych nic z mého programu nemohla naplnit. V takovém případě bych neměla co dělat v prezidentské funkci," uvedla Le Penová, která už dříve sama sebe označila za "madame frexit".

Vzdá se nakonec svého slibu?

Le Penová se ale podle některých analytiků možná jednoho ze svých slibů nakonec vzdá. A to může být případ návratu k franku.

S odchodem z eurozóny totiž dvě třetiny Francouzů nesouhlasí. Obávají se, že nová měna by rychle po svém zavedení oslabila a oni by přišli o své úspory. Mají taky strach z chaosu, který by pak mohl nastat.

Tento slib tak Le Penovou ochuzuje o značnou část potenciálních voličů, kteří by ji v klíčovém a rozhodujícím druhém kole hlasování mohli podpořit.

"Pokud se v druhém kole bude rozhodovat mezi Macronem a Le Penovou, tak si myslím, že vystoupí v televizi a řekne něco v tomto duchu: Lidé pravice, byli jste poníženi, ukradli vám vaše vítězství, ale já budu hájit vaše zájmy. Dokážu vám, jak moc usiluji o to, abychom se dohodli na vládnutí spolu. Vzdávám se slibu, že Francii vyvedu z eurozóny. V otázce islámu a přistěhovalectví ale moje pozice zůstává nezměněna," míní Dominique Reynie, ředitel pařížského think-tanku Fondapol.

Delší reportáž si můžete přečíst v Hospodářských novinách.

autor: Simone Radačičová