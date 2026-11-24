Patriotům dochází munice a ruské balistické rakety dál dopadají na ukrajinské elektrárny. Na pomoc Kyjevu nyní přichází Francie. Ukrajina jako první země na světě nasadí do boje nový protivzdušný systém SAMP/T NG. Je to jedna z mála západních zbraní, které takové rakety dokážou sestřelit. Paříž k tomu Kyjevu dává licenci na své nejlepší střely. Má to ale jeden háček.
Francie spolupracuje s Ukrajinou na zavedení nové generace protivzdušného systému SAMP/T NG, který má posílit obranu proti ruským balistickým střelám. Ukrajina plánuje pořídit čtyři komplety. Jejich dodávky ale mají začít v až roce 2027.
Náměstkyně francouzské ministryně obrany Alice Rufoová v rozhovoru pro resortní magazín Esprit défense uvedla, že se charakter francouzské vojenské pomoci Ukrajině postupně mění. Zatímco na začátku války Paříž především předávala vybavení ze svých armádních zásob, nyní se zaměřuje také na společnou výrobu, technologickou spolupráci a dlouhodobé posilování ukrajinských obranných schopností.
Důkazem toho je poskytnutí licence právě na výrobu antiraket do systémů SAMP/T Aster 30, bomb AASM-HAMMER či střel s plochou dráhou letu SCALP-EG/Storm Shadow. Nastartování sériové výroby však zabere minimálně rok.
Jednou z hlavních priorit Kyjeva je protivzdušná obrana. Rusko totiž pokračuje v rozsáhlých raketových a dronových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a další civilní objekty. Právě proti balistickým střelám má nová generace systému SAMP/T Ukrajině pomoci.
První na světě
Konkrétní rámec spolupráce stanovila francouzsko-ukrajinská dohoda ze 14. července 2026. Ukrajina se podle ní má stát prvním státem, který systém SAMP/T NG nasadí v bojových podmínkách. Kyjev zároveň oznámil záměr objednat čtyři komplety, jejichž jednotlivé součásti mají být postupně dodávány od roku 2027.
Ještě před koncem letošního roku by však měla Ukrajina získat moderní radar Ground Fire 300 (GF300), který tvoří jednu z hlavních součástí nové sestavy. Dalších pět radarů GM400 má Francie dodat do konce roku 2027. Francie se současně zavázala, že do dokončení výroby nových systémů poskytne Ukrajině dva starší komplety SAMP/T. Ty budou po předání modernizovaných sestav vráceny.
SAMP/T NG je modernizovanou verzí francouzsko-italského systému protivzdušné obrany, který byl vyvinut evropským konsorciem Eurosam. Využívá moderní radiolokátory s elektronickým vychylováním paprsku a střely Aster 30, včetně nejnovější varianty Aster 30 B1NT.
Nový radar GF300 poskytuje nepřetržité sledování vzdušného prostoru v rozsahu 360 stupňů a podle výrobce dokáže odhalovat cíle na vzdálenost až 350 kilometrů.
Modernizované střely mají systému umožnit efektivněji zasahovat balistické rakety, letadla, drony i střely s plochou dráhou letu. Francouzské ministerstvo obrany označuje SAMP/T NG za jediný evropský pozemní systém vyvinutý k zachycování balistických a hypersonických hrozeb.
Americký systém Patriot je sice stejně výkonný jako jeho francouzský protějšek, ale z důvodu války mezi Iránem a Spojenými státy je počet munice do něj katastrofálně nízký. Evropští spojenci navíc už nemohou poskytovat Kyjevu rakety ze svých skladů, aniž by neohrozili svoji současnou ochranu.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Rusko útočilo na ukrajinskou energetiku, podle Moskvy zasáhlo i nákladní loď
Ruské ozbrojené síly v noci na dnešek útočily na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a zasáhly také nákladní loď v Černém moři jihozápadně od ukrajinské Oděsy. Dnes ráno to na síti Telegram oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ve městě Pryluky v ukrajinské Černihivské oblasti byla cílem ruského útoku elektrická stanice, která podle Moskvy zásobovala energií zbrojní průmysl.
Ruský dron v noci narušil polský vzdušný prostor
Ruský bezpilotní letoun v noci na úterý během útoku na západní Ukrajinu krátce narušil polský vzdušný prostor. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že polské ozbrojené síly měly povolení ho sestřelit, po změně kurzu zpět na východ tak ale neučinily.
„Po generace se to opakuje." Černošek ukázal na klíčový rys českého tenisu
Málokdo zná současné tahouny české daviscupové reprezentace lépe než manažer, promotér a šéf prostějovského tenisového klubu Miroslav Černošek. V rozhovoru pro Aktuálně.cz rozebral šance výběru Tomáše Berdycha před finálovým turnajem, zavzpomínal na začátky Jiřího Lehečky či Jakuba Menšíka a popsal, kolik stojí kariéra dětí, které to chtějí dotáhnout do špičky.
O odvaze „žít naboso“. Uznávaná violoncellistka Fukačová píše o svém životě v Brně i Dánsku
Kniha Bytí naboso (Argo) je literární prvotinou jedné z nejvýznamnějších českých violoncellistek Michaely Fukačové. Nejde však o klasickou autobiografii jako spíš o pestrou mozaiku vzpomínek, úvah a drobných reflexí. V jejím svěžím textu se střetává svět umění, rodinná paměť, rodná Morava, severská krajina, ale také jakoby mimochodem vyřčené otázky po smyslu lidského života.