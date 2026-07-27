Francie čelí vzácné ohnivé bouři. O „chrlící draky“ se zajímala i NASA

Francie a Španělsko bojují s jedněmi z nejhorších lesních požárů v novodobé historii. Hasiči na jihozápadě Francie vůbec poprvé zaznamenali vznik pyrokumulonimbů, tedy ohnivých bouřkových mračen. Tento mimořádně vzácný meteorologický jev dokáže vytvářet vlastní větry i blesky, které požáry ještě více rozšiřují. „Jde o bezprecedentní situaci,“ uvedli francouzští hasiči.
Pyrokumulonimby byly dosud pozorovány především v Austrálii a Severní Americe. Americká vesmírná agentura NASA je dokonce označuje za „ohně chrlící draky mezi mraky“. Pokud odborníci potvrdí pozorování francouzských hasičů, půjde o první zaznamenaný pyrokumulonimbus ve Francii, píše britský list The Guardian.
Tento meteorologický jev vzniká při mimořádně intenzivních lesních požárech. Podobné bouřkové oblaky se mohou vytvořit také při velkých sopečných erupcích. Extrémně rozpálený vzduch nad požárem prudce stoupá vzhůru, kde se setkává s chladnějšími vrstvami atmosféry. Vzniká tak obrovský kouřový oblak, který si vytváří vlastní počasí.
Útvar vytváří silné a nepředvídatelné větry, které mění směr šíření požáru. Pokud je dostatečně mohutný, produkuje také blesky zapalující nová ohniska.
Boj Davida s Goliášem
„Uvnitř oblaku vznikají blesky, které dopadají na doutnající ohniska na zemi a požár dále rozdmýchávají. Celý jev doprovází hluboký dunivý zvuk,“ uvedl v neděli podle francouzského webu France24 podplukovník Eric Brocardi, mluvčí francouzské Národní federace hasičů (FNSPF).
„Čelíme takzvanému konvektivnímu požáru, který si vytváří vlastní větry. Ty neustále mění směr, na rozdíl od běžného požáru, který se šíří přibližně kuželovitě. Výsledkem je, že oheň postupuje všemi směry najednou a vytváří několik požárních front. Situace je proto zcela nepředvídatelná. Ohnivá fronta se neustále přesouvá a není možné proti ní zasahovat přímo. Je to souboj Davida s Goliášem. Snažíme se najít slabé místo, kde bude možné zasáhnout,“ vysvětlil Brocardi.
Brocardi zároveň připustil, že hasiči už proti požáru nemohou postupovat běžnými metodami. Podle něj může situaci zásadně změnit pouze několikadenní vydatný déšť, případně pokud se podaří požár nasměrovat do oblasti, kde přirozeně vyhasne, například k moři.
„Dostali jsme se do fáze, kterou označujeme jako operační nemožnost. Znamená to přijmout nutnost strategického ústupu a uznat, že čelíme přírodní síle, kterou v tuto chvíli nedokážeme ovládnout. Je potřeba vědět, co lze udělat, a především co už udělat nelze. Situace na místě je obranná, nikoliv útočná,“ dodal Brocardi.
Opatrná stabilizace
Po několika dnech nekontrolovaného šíření se situace na jihozápadě Francie nicméně začíná opatrně stabilizovat, píše agentura Reuters. V noci na pondělí se podle prefektury departementu Gironde plameny poprvé dále nerozšířily. Úřady ale varují, že očekávaný návrat tropických teplot může situaci rychle zvrátit.
Požár, který od poloviny minulého týdne spálil přibližně 42 tisíc hektarů lesa, se o víkendu přiblížil až zhruba na 15 kilometrů od Bordeaux. Kvůli ohni byly uzavřeny části dálnice A63 i železniční trať jižně od města a francouzský prezident Emmanuel Macron svolal krizové jednání vlády. Podle úřadů muselo své domovy nebo turistická zařízení ve Francii opustit kolem 220 tisíc lidí.
Složitá zůstává i situace ve Španělsku. Tamní úřady sice začaly umožňovat návrat části evakuovaných obyvatel z okolí Madridu a znovu otevřely některá rekreační zařízení, hasiči však dál bojují s rozsáhlými požáry také v okolí Valencie. Meteorologové navíc upozorňují, že silný vítr a další vlna veder mohou v obou zemích znovu výrazně zkomplikovat hašení. Celkem muselo kvůli požárům ve Francii a Španělsku opustit domovy či turistická zařízení více než 300 tisíc lidí.