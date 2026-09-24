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Zahraničí

Francie by se podle Macrona mohla stát terčem podobného útoku jako v Lipsku

ČTK
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Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko/Halle, a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého citovala agentura AFP.

France Ukraine Russia War
Francouzský prezident Emmanuel MacronFoto: CTK – Stephanie Lecocq
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Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila, „ale když se mě zeptáte, zda se to může stát, moje odpověď zní ano“, dodal francouzský prezident s tím, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům.

Uvedl nicméně, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) nevarovala Paříž před možným ruským útokem v jižní Evropě, který by mohl zasáhnout i Francii. „Mohu to popřít. CIA francouzské služby neinformovala,“ řekl Macron. Dodal ale, že Rusko stupňuje nepřátelské a kriminální činy namířené proti evropským zemím.

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Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Berlín nedávno obvinil Moskvu z pokusu o dronový útok na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.

Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.

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