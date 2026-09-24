Francie by se podle Macrona mohla stát terčem podobného útoku jako v Lipsku

Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami, jakému začátkem srpna čelilo letiště Lipsko/Halle, a který Německo připisuje Rusku. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, kterého citovala agentura AFP.
Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila, „ale když se mě zeptáte, zda se to může stát, moje odpověď zní ano“, dodal francouzský prezident s tím, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům.
Uvedl nicméně, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) nevarovala Paříž před možným ruským útokem v jižní Evropě, který by mohl zasáhnout i Francii. „Mohu to popřít. CIA francouzské služby neinformovala,“ řekl Macron. Dodal ale, že Rusko stupňuje nepřátelské a kriminální činy namířené proti evropským zemím.
Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Berlín nedávno obvinil Moskvu z pokusu o dronový útok na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.
Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.
Mohlo by vás zajímat: Operace Vivaldi ukrajinská armáda poprvé nasadila pozemní roboty za nepřátelské linie
Na osmdesát zemí včetně Česka vyzvalo v OSN k obnovení svobodné plavby v Perském zálivu
Koalice 80 zemí ve čtvrtek vyzvala v OSN k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu a odsoudila útoky Íránu a jemenských Húsíů, které narušují světovou námořní plavbu. Prohlášení, ke kterému se mimo jiné přidala šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, přečetl podle agentury AFP bahrajnský ministr zahraničí Abdal Latíf bin Rašíd Zajání. K prohlášení se připojilo i Česko.
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie na ochranu klíčového ropovodu
Francie pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit klíčový přístav Janbu u Rudého moře, kam vede z ropných polí na východě země ropovod Východ-Západ. V rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2 to ve čtvrtek řekl francouzský prezident Emmanuel Macron.
Izrael se bude dále bránit, nemá jinou možnost, řekl v OSN Netanjahu
Izrael se bude nadále bránit a bude vítězit, protože nemá jinou možnost. Ve čtvrtek to v projevu během všeobecné rozpravy 81. zasedání Valného shromáždění OSN prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Ten v projevu mimo jiné zmínil hrozbu, kterou představoval Írán, a také útoky palestinských teroristů na Izrael.
USA budou dále poskytovat klíčové, ale omezenější kapacity NATO
Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci (NATO), zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl vrchní velitel aliančních sil v Evropě Alexus Grynkewich. NATO podle něj posiluje sdílení informací a zpravodajství v reakci na hybridní útoky.
„Nechce někoho zabít.“ Mladý Čech děsí v NHL svou zbraní, musí se krotit
Čtyři roky se pohybuje na pomezí NHL a nižší AHL, teď má 22letý český obránce David Jiříček velkou šanci to zlomit a zůstat mezi elitou. Philadelphia totiž nutně potřebuje jeho největší přednost, obávanou dělovku od modré čáry.