Zemřel zastánce eura a kritik invaze do Iráku. Kariéra Jacquese Chiraka obrazem

Foto: Profimedia.cz

Velká postava francouzské, evropské a světové politiky. Muž, který měl velký vliv tři desítky let jako premiér, prezident nebo starosta Paříže. Jacques Chirac, zastánce vzniku eura a kritik americké invaze do Iráku, ve čtvrtek zemřel ve věku 86 let. Připomeňte si jeho život.