Foto: Boj o vodu. Venezuelci nemají co pít, nabourávají potrubí a jezdí k potokům

před 28 minutami

Nejdříve došly peníze, pak už je ani nebylo za co utrácet. V kdysi bohaté Venezuele chybí jídlo, léky a teď je na řadě i voda. Výpadky elektřiny přerušily na většině území Venezuely rozvod pitné vody. Kohoutky v některých domácnostech ale vyschly už před několika týdny a voda se pro zoufalé Venezuelce stává dalším nedostatkovým zbožím. Miliony obyvatel utekly během posledních několika let do sousedních zemí. Ti, co zůstali, bojují o přežití. "Jsme tak bohatá země. Není fér, že se tohle děje," popsala americkému listu Washington Post Jakeline Moncadaová, matka tří dětí, která už týdny chodí sbírat vodu do koryta potoka nedaleko Caracasu.