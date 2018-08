před 28 minutami

Přesně před patnácti lety se celý severovýchod Spojených států a část jižní Kanady postupně zahalily do tmy. Ameriku postihl nejmasivnější výpadek proudu v dějinách země. Bez elektrického proudu se ocitlo na 50 milionů lidí a výpadek trval téměř 42 hodin. Příčinou blackoutu byla série selhání v elektrické síti a špatná komunikace mezi dodavateli proudu. Podívejte se, co se v těchto dnech dělo v ulicích New Yorku a dalších metropolí.