Třetí den invaze ve fotografiích. Ukrajinci v noci tvrdě bojovali o hlavní město

Hlavní ukrajinské město čelilo v noci z pátku na sobotu útoku ruských jednotek. Napadena byla vojenská základna i tepelná elektrárna, střela poškodila také obytný dům. Fotografie ze začátku třetího dne ruské invaze ukazují, co po sobě boje zanechaly.

Při pokračujících bojích o ukrajinské hlavní město Kyjev bylo v noci na sobotu zraněno 35 lidí včetně dvou dětí, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Není ale jasné, zda jde pouze o civilisty. Ukrajinská služba pro mimořádné události informovala, že jedna z raket zasáhla v Kyjevě vícepodlažní obytný dům, incident si nevyžádal oběti na životech. Od čtvrtka už v důsledku invaze na Ukrajině zemřelo téměř 200 lidí. V hlavním městě se podle agentury Unian zastavil provoz metra, které bude sloužit už jen jako úkryt.

Ukrajinská rozvědka SBU popřela dřívější informaci starosty Lvova, že ve Lvovské oblasti na západní Ukrajině bylo ráno vysazeno asi 60 ruských výsadkářů, kteří se po střetech s ukrajinskými silami stáhli. Podle starosty výsadkáře na místo dopravily tři helikoptéry a vysadily je asi v 09:00 místního času (08:00 SEČ) u města Brody. Starosta upřesnil, že Ukrajinci je zatlačili směrem k lesu. SBU v prohlášení na Facebooku vyzvala obyvatele oblasti, aby zachovali klid.

Boje se v sobotu odehrávaly přímo v ulicích města Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Místní úřady podle agentury Reuters vyzvaly obyvatele, aby nevycházeli. Ukrajinská agentura Unian později napsala, že se ukrajinským silám podařilo ruskou vojenskou techniku pohybující se po městě zastavit.

Ukrajinská prezidentská kancelář sdělila, že do sobotního rána v bojích s ukrajinskými silami zemřelo přes 3500 ruských vojáků a 200 jich bylo zajato, tento údaj ale zatím není potvrzen z dalších zdrojů. Agentura Unian s odvoláním na ministra zdravotnictví informovala, že ruské vojenské operace už si od začátku invaze vyžádaly na Ukrajině 198 lidských životů, mezi mrtvými jsou i tři děti. Zranění utrpělo 1115 lidí včetně 33 nezletilých.

"Podle stavu k dnešnímu ránu máme přes 3500 zemřelých Rusů a bezmála 200 zajatců," sdělil poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak, jehož cituje server Ukrajinska pravda. Dodal, že ukrajinské ozbrojené síly a další obranné složky mají kontrolu nad situací na celém ukrajinském území.

Poblíž letiště Kyjev-Žuljany zasáhla raketa obytný dům na úrovni 17. až 21. patra, napsala ukrajinská média. Incident si nevyžádal oběti na životech, ukrajinská média se však neshodují v tom, zda někdo utrpěl zranění. Většina obyvatel výškového domu byla podle webu Rádia Svobodná Evropa v úkrytu.

Korespondent agentury Reuters pak uvedl, že dvě rakety zasáhly jihovýchodní oblasti Kyjeva. Jedna podle něj dopadla právě poblíž letiště. Jiný svědek sdělil, že rakety dopadly poblíž Sevastopolského náměstí.

Ruské síly podle ukrajinských představitelů vypálily střely s plochou dráhou letu z Černého moře na města Sumy, Poltavu a Mariupol, u něhož pokračují tvrdé boje, uvedl Reuters. Použití těchto střel k zacílení vojenské infrastruktury potvrdilo podle agentury Interfax i ruské ministerstvo obrany.

Kyjevský starosta Kličko v sobotu ráno sdělil, že v metropoli zatím není významná přítomnost ruských sil, ačkoli ve městě působí sabotážní skupiny. Radnice ráno vyzvala obyvatele, aby zůstali v krytech, protože v ulicích se válčí. Na sociálních sítích se objevily záběry hořících vozidel na kyjevské třídě Vítězství.

Ruské nálety se podle ukrajinských médií snažily vyřadit tepelnou elektrárnu v Kyjevě, řekl listu Ukrajinska pravda nejmenovaný člen vojenského velení o pěti nočních výbuších. Rusové si také vzali za cíl vojenskou jednotku poblíž stanice metra Berestejska. Ukrajinské armádní velení později oznámilo, že útok byl odražen.

Střelba z automatických zbraní se podle zpráv ze sociálních sítí rozléhala také u zoologické zahrady. Objevovaly se také zprávy o střelbě na jihozápadním okraji metropole a o pokračující střelbě na severních předměstích, poznamenala ruská redakce BBC.

Boje se odehrávají také na ukrajinském Donbasu, kde dříve proruští separatisté vyhlásili povstalecké republiky. Podle Unian se ruské jednotky zmocnily obcí Stanyca Luhanska, Krymske a Markivka v Luhanské oblasti.

U obce Stojanka u Kyjeva byl vyhozen do povětří most, následkem čehož se uzavřela cesta z Kyjeva do 130 kilometrů vzdáleného Žytomyru, informovala agentura Unian.