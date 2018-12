před 29 minutami

Přispěli jste o Vánocích nevládní organizaci Člověk v tísni? Přímo v Africe jsme navštívili lidi, ke kterým české peníze putují. Neziskovka v Angole ze sbírek Skutečná pomoc a Skutečný dárek podporuje těhotné ženy a matky malých dětí. Do mobilních telefonů jim posílá užitečné informace, jak se o dítě starat, co dělat při různých zdravotních potížích nebo jim připomíná termíny očkování. Může jít o zásadní podporu pro zdraví jejich dětí, které jsou často vystaveni těžkým nemocem a nedostatečné zdravotní péči. Do sbírky Skutečná pomoc a Skutečný dárek přispívá pravidelně více než 8 500 dárců.

Cesta byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR.