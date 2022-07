Foto: Sprint i štafeta. Češi v Bruselu zahájili předsednictví "Zátopkovým" závodem

Příspěvek na mobilitu pro lidi s handicapem by se mohl zvýšit nejspíš od září, nebo od října. Od října by vláda mohla upravit i příspěvek na zaměstnávání postižených. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL. Navrhovat bude navýšení dávky na mobilitu z 550 na 900 korun měsíčně. Podpora na zaměstnávání by podle plánu mohla vzrůst o 600 korun na 13 900 korun. Zvednutí částek má zmírnit dopady zdražování.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Novelu se zvýšením příspěvku připravila i opozice. SPD navrhovalo navýšení na 800 korun. Hnutí ANO ve svém návrhu zvedá částku na 2000 korun, vláda to odmítla. "My budeme navrhovat 900 korun," uvedl Jurečka.