Foto: Královnina poslední cesta. Na pohřeb Alžběty II. přijely tisíce hostů

Loď s první dodávkou zkapalněného zemního plynu (LNG) pro Českou republiku čeká před nizozemským přístavem Eemshaven a připravuje se na zakotvení. Loď tak dorazila do přístavu v plánovaném termínu, který byl stanoven na 19. září. LNG z plovoucího terminálu zajistí Česku až třetinu jeho roční spotřeby plynu.

Loď do Nizozemska dorazila ze Spojených států. Do konce roku tam připluje osm lodí s plynem. Každé z osmi plavidel, která v terminálu zakotví do konce letošního roku, má přivézt 100 milionů metrů krychlových plynu. Česká republika má v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových, potřeba tak bude celkem 30 tankerů. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby plynu v Česku, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska.